Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) venerdì 18 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di capire che cosa merita davvero il vostro impegno. Una questione che sembrava urgente può perdere importanza, mentre un desiderio personale torna a chiedere attenzione. Sul lavoro fate bene a mettere in chiaro tempi e condizioni prima di assumervi un nuovo incarico. In amore, meno ragionamenti e più spontaneità possono aiutarvi a vivere una giornata piacevole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 settembre 2026), una buona notizia può riguardare qualcosa che avete seguito con pazienza nelle ultime settimane. Non aspettatevi necessariamente un cambiamento clamoroso: anche un piccolo passo avanti può darvi la tranquillità che cercavate. Nelle questioni economiche continuate a muovervi con prudenza. In amore avete bisogno di concretezza, ma concedetevi anche il piacere di fare qualcosa di diverso dal solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata porta movimento e vi sarà difficile restare completamente concentrati su una sola cosa. Una persona potrebbe coinvolgervi in un progetto o proporvi un’idea interessante, ma prima di dire sì valutate quanto tempo avete realmente a disposizione. Un confronto può essere molto utile sul lavoro. In amore, la voglia di parlare e scherzare favorisce soprattutto le coppie che hanno bisogno di ritrovare complicità.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di mettere un po’ di ordine nei rapporti personali. Non necessariamente attraverso discussioni: a volte basta stabilire con maggiore chiarezza che cosa siete disposti a fare per gli altri. Sul lavoro evitate di prendere sulle vostre spalle problemi che non vi competono. In amore cercate una persona capace di rispettare i vostri tempi senza farvi sentire in difetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 settembre 2026), una soddisfazione può arrivare proprio mentre siete concentrati su un altro obiettivo. Avete seminato molto e adesso potete raccogliere qualche conferma, soprattutto nell’ambiente professionale. Non trasformate però il desiderio di affermazione in una continua necessità di primeggiare. In amore, lasciate spazio all’iniziativa dell’altra persona: anche voi avete qualcosa da imparare.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione resta una delle vostre armi migliori, ma oggi sarà ancora più importante capire dove utilizzarla. Non perdete tempo a perfezionare ciò che è già abbastanza buono: ci sono altre questioni che meritano la vostra attenzione. Un impegno pratico può essere finalmente archiviato. In amore provate a lasciarvi guidare da ciò che sentite, senza cercare immediatamente una spiegazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: una buona notizia può riguardare qualcosa che avete seguito con pazienza nelle ultime settimane.