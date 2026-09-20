Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 20 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata utile per capire quanto siete disposti a cambiare per ottenere qualcosa che desiderate. Lavoro? Una questione può richiedere maggiore chiarezza nelle responsabilità. Un gesto inatteso può riportare entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 settembre 2026), avete bisogno di recuperare una maggiore libertà. Una spesa può essere rimandata oppure ridimensionata senza conseguenze. In amore cercate tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, una vostra idea merita di essere ascoltata fino in fondo prima di essere giudicata. Potrebbe esserci un’occasione interessante. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può diventare più produttiva attraverso una divisione più chiara dei compiti.

CANCRO

Cari Cancro, state imparando a distinguere ciò che vi fa bene da ciò che vi coinvolge soltanto per abitudine. È una consapevolezza importante, soprattutto nei rapporti personali. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non farvi carico delle tensioni che appartengono ad altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 settembre 2026), una giornata nella quale potete mostrare il vostro valore senza dover alzare la voce. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non accettare un incarico soltanto per dimostrare che siete capaci di farlo. In amore la passione c’è.

VERGINE

Cari Vergine, un dettaglio pratico può sbloccare una situazione che avete considerato più complicata del necessario. La vostra capacità organizzativa torna utile. Un piccolo cambiamento nelle abitudini può restituirvi energia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: un dettaglio pratico può sbloccare una situazione che avete considerato più complicata del dovuto.