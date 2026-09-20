Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 20 settembre – sarà importante prendere posizione. Per quanto riguarda il lavoro, esprimete con chiarezza una vostra esigenza, senza aspettare che siano gli altri a intuirla. In amore una maggiore sincerità può rendere finalmente più semplice una situazione rimasta troppo a lungo in sospeso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 settembre 2026), una questione che avete seguito con attenzione comincia a mostrare qualche sviluppo. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la vostra strategia senza raccontare troppo in anticipo ciò che state preparando.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di tornare a fare qualcosa che vi entusiasmi davvero. Una nuova esperienza può aiutarvi a spezzare una routine che negli ultimi tempi è diventata un po’ stretta. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non perdere la visione d’insieme per inseguire una singola difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste rendervi conto che una situazione è diventata più stabile di quanto pensavate. È il risultato di scelte pazienti e di una costanza che forse avete dato per scontata. Per quanto riguarda il lavoro, procedete senza cercare continuamente nuove conferme. In amore, provate a essere meno trattenuti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 settembre 2026), un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità che non avevate previsto. Per quanto riguarda il lavoro, una soluzione creativa può risolvere un problema concreto.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a recuperare una dimensione più concreta. Sognare è importante, ma oggi un piccolo passo reale può darvi molta più soddisfazione di un lungo ragionamento. Per quanto riguarda il lavoro, chiedete ciò che vi serve senza aspettare che gli altri capiscano da soli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità che non avevate previsto.