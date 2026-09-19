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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 20 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quanto siete disposti a cambiare per ottenere qualcosa che desiderate? Per quanto riguarda il lavoro, una questione può richiedere maggiore chiarezza nelle responsabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 settembre 2026), avete bisogno di recuperare una maggiore libertà. Una spesa può essere rimandata oppure ridimensionata senza particolari conseguenze. In amore cercate tranquillità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore potrebbe esserci un’occasione interessante. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può diventare più produttiva attraverso una divisione più chiara dei compiti. Delegate se necessario.

CANCRO

Cari Cancro, state imparando a distinguere ciò che vi fa bene da ciò che vi coinvolge soltanto per abitudine. Capitolo lavoro: cercate di non farvi carico delle tensioni che appartengono ad altri. In amore avete bisogno di una presenza rassicurante.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 settembre 2026), una giornata nella quale potete mostrare il vostro valore senza dover alzare la voce. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non accettare un incarico soltanto per dimostrare che siete capaci di farlo.

VERGINE

Cari Vergine, un dettaglio pratico può sbloccare una situazione che avete considerato più complicata del necessario. In amore lasciate che le emozioni abbiano un po’ di spazio, anche quando non potete controllarne l’esito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: un dettaglio pratico può sbloccare una situazione particolare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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