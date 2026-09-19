Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore, se non l’avete già fatto, sarà importante prendere posizione. Per quanto riguarda il lavoro, esprimete con chiarezza una vostra esigenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 settembre 2026), una questione che avete seguito con attenzione comincia a mostrare qualche sviluppo. Capitolo lavoro: mantenete la vostra strategia. Acqua in bocca… Non serve rivelarla.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una nuova esperienza può aiutarvi a spezzare una routine che, in particolare negli ultimi tempi, è diventata un po’ stretta. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non perdere la visione d’insieme per inseguire una singola difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste rendervi conto che una situazione è diventata più stabile di quanto potevate immaginare solo qualche settimana fa. Per quanto riguarda il lavoro, procedete senza cercare continuamente nuove conferme.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 settembre 2026), un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità che non avevate previsto. Per quanto riguarda il lavoro, una soluzione creativa può risolvere un problema concreto.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a recuperare una dimensione più concreta. Per quanto riguarda il lavoro, chiedete ciò che vi serve senza aspettare che gli altri capiscano da soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità importante.