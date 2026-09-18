Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 19 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete davanti una giornata nella quale sarà importante prendere posizione. Evitare ogni contrasto vi ha permesso spesso di mantenere l’armonia, ma non sempre vi ha fatto ottenere ciò che desideravate. Nel lavoro esprimete con chiarezza una vostra esigenza, senza aspettare che siano gli altri a intuirla. In amore una maggiore sincerità può rendere finalmente più semplice una situazione rimasta troppo a lungo in sospeso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 19 settembre 2026), una questione che avete seguito con attenzione comincia a mostrare qualche sviluppo. Non è ancora il momento di cantare vittoria, ma potete procedere con maggiore fiducia. Sul lavoro mantenete la vostra strategia senza raccontare troppo in anticipo ciò che state preparando. In amore, invece, provate a essere più trasparenti: chi vi è vicino potrebbe sorprendervi con la propria comprensione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di tornare a fare qualcosa che vi entusiasmi davvero. Una nuova esperienza può aiutarvi a spezzare una routine che negli ultimi tempi è diventata un po’ stretta. Sul lavoro cercate di non perdere la visione d’insieme per inseguire una singola difficoltà. In amore avete bisogno di entusiasmo e di una persona con cui poter condividere anche progetti improvvisati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste rendervi conto che una situazione è diventata più stabile di quanto pensavate. È il risultato di scelte pazienti e di una costanza che forse avete dato per scontata. Sul lavoro procedete senza cercare continuamente nuove conferme. In amore, invece, provate a essere meno trattenuti: una dimostrazione d’affetto può avere un effetto molto più grande di quanto immaginate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 19 settembre 2026), un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità che non avevate previsto. La vostra curiosità vi spinge verso qualcosa di diverso e sarà utile assecondarla, purché senza perdere di vista gli impegni già presi. Sul lavoro una soluzione creativa può risolvere un problema concreto. In amore avete bisogno di sentirvi liberi, ma anche di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno disposto a comprendere i vostri tempi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a recuperare una dimensione più concreta. Sognare è importante, ma oggi un piccolo passo reale può darvi molta più soddisfazione di un lungo ragionamento. Sul lavoro chiedete ciò che vi serve senza aspettare che gli altri capiscano da soli. In amore, una persona può dimostrarvi con i fatti una vicinanza che avevate forse sottovalutato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un incontro o uno scambio di idee può aprire una possibilità che non avevate previsto.