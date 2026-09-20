Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, diventa più difficile restare neutrali davanti a una questione che ti riguarda direttamente. Hai bisogno di capire che cosa vuoi, anche se questo comporta scontentare qualcuno. Nel lavoro una richiesta precisa può aiutarti a evitare equivoci e perdite di tempo. In amore la sincerità rende più forte un rapporto, soprattutto quando non viene accompagnata dalla paura di creare discussioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 settembre 2026), stai osservando una situazione con grande attenzione e potresti cogliere un dettaglio che agli altri sfugge. Non è però necessario rivelare subito tutto ciò che hai capito: alcune strategie funzionano meglio se maturano in silenzio. Sul lavoro valuta con freddezza una questione concreta prima di prendere una decisione. In amore, mostrare ciò che senti non significa perdere il controllo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di fare qualcosa di diverso torna protagonista. Potrebbe trattarsi di un piccolo viaggio, di un’attività insolita o semplicemente della necessità di interrompere una routine diventata troppo prevedibile. Nel lavoro una soluzione originale può aiutarti a superare un limite che avevi accettato troppo a lungo. In amore servono entusiasmo e spontaneità: non trasformare ogni sentimento in un programma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni risultati arrivano più lentamente di quanto avresti voluto, ma questo non significa che il percorso sia sbagliato. Oggi puoi vedere con maggiore chiarezza il valore della costanza dimostrata nelle ultime settimane. Nel lavoro evita di assumerti un altro compito soltanto perché sai di poterlo svolgere bene. In amore concediti più spazio per ricevere attenzioni, senza pensare sempre a ciò che devi fare per gli altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 settembre 2026), un’idea nata quasi per caso potrebbe diventare più interessante del previsto. Non avere paura di modificare un progetto già impostato se trovi un modo più creativo per realizzarlo. Sul lavoro il confronto con persone diverse da te può aprire prospettive utili, anche senza trasformarsi subito in una collaborazione. Nei sentimenti hai bisogno di libertà, ma anche di qualcuno capace di comprendere i tuoi tempi.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità ti permette di capire molto, ma oggi sarà importante distinguere le sensazioni dai fatti. Una preoccupazione può ridimensionarsi quando affronti concretamente ciò che la sta alimentando. Sul lavoro non esitare a chiedere una spiegazione o un aiuto se qualcosa non è sufficientemente chiaro. In amore cerchi tranquillità e autenticità: meno parole, più presenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un’idea nata quasi per caso potrebbe diventare più interessante del previsto.