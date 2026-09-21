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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’inizio della settimana ti spinge a guardare con maggiore concretezza a ciò che vuoi ottenere nei prossimi giorni. Non è il momento di correre dietro a ogni possibilità: una scelta precisa può permetterti di utilizzare meglio le tue energie. Sul lavoro potresti avere l’occasione di correggere un’impostazione che non ti convinceva del tutto. In amore, invece, lasciati guidare maggiormente dal piacere di stare insieme senza cercare sempre una spiegazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 settembre 2026), una questione pratica torna al centro dei tuoi pensieri, ma stavolta potresti avere gli strumenti giusti per affrontarla. Anche sul piano economico è utile procedere con attenzione, soprattutto se devi programmare una spesa o una decisione per il futuro. Nel lavoro la tua affidabilità viene apprezzata più dei risultati immediati. In amore una giornata tranquilla può regalarti più soddisfazioni di quanto immagini.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, hai voglia di cambiare ritmo e di confrontarti con persone o ambienti diversi dal solito. Una conversazione può farti scoprire un’opportunità che non avevi considerato, ma prima di accettare valuta bene tempi e condizioni. Nel lavoro evita di promettere più di quanto tu possa realmente mantenere. I sentimenti tornano vivaci quando c’è curiosità reciproca e la voglia di raccontarsi qualcosa di nuovo.

CANCRO

Cari Cancro, il lunedì può partire con qualche pensiero di troppo, soprattutto se senti di dover tenere insieme esigenze diverse. Prova a stabilire una priorità e lascia che il resto trovi il proprio momento. Nel lavoro una situazione che sembrava delicata può essere gestita con maggiore diplomazia del previsto. In amore hai bisogno di attenzioni sincere, ma anche di far capire chiaramente ciò che ti fa stare bene.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 settembre 2026), una giornata nella quale puoi riprendere in mano un’iniziativa che avevi lasciato un po’ in secondo piano. Hai l’energia necessaria per ottenere attenzione, ma sarà la qualità delle tue argomentazioni a fare la differenza. Sul lavoro evita di trasformare ogni confronto in una gara: collaborare può portare risultati più interessanti. In amore il desiderio non manca, ma oggi conta soprattutto sentirsi scelti.

VERGINE

Cari Vergine, una piccola modifica nella routine può migliorare sensibilmente il tuo modo di affrontare la settimana. Non serve aggiungere altri impegni: al contrario, eliminare ciò che non è indispensabile ti permetterà di concentrarti meglio. Nel lavoro una questione tecnica o organizzativa può finalmente trovare una soluzione. In amore cerca di non giudicare troppo rapidamente una reazione: ascoltare prima di trarre conclusioni sarà importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: una giornata nella quale puoi riprendere in mano un’iniziativa che avevi lasciato un po’ in secondo piano.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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