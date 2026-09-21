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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 21 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata invita a non reagire immediatamente davanti a ciò che non va come avevi previsto. Potresti accorgerti che una situazione richiede più elasticità che forza, soprattutto nei rapporti con gli altri. Sul lavoro conviene concentrarsi su ciò che è davvero urgente, rimandando le questioni secondarie. In amore, un gesto semplice può dire più di molte spiegazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 settembre 2026), hai bisogno di concretezza, ma anche di recuperare un po’ di piacere nelle cose quotidiane. Una questione pratica che sembrava complicata può trovare una soluzione attraverso un passaggio molto più semplice del previsto. Sul piano economico è meglio mantenere un atteggiamento prudente, senza però rinunciare a ciò che serve davvero. Nei sentimenti conta la qualità del tempo trascorso insieme.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, una notizia, una telefonata o uno scambio di opinioni possono offrirti uno spunto interessante. Non tutto quello che arriva oggi deve necessariamente diventare un impegno: scegli ciò che merita davvero la tua attenzione. Nel lavoro potresti trovare utile confrontarti con qualcuno che affronta il problema da un punto di vista diverso. In amore, la curiosità riaccende la voglia di parlare e stare insieme.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la giornata ti porta a riflettere sul modo in cui distribuisci tempo ed energie. Potresti renderti conto che alcune abitudini sono diventate più pesanti del necessario e che serve qualche cambiamento. Sul lavoro procedi con calma, evitando di caricarti anche delle responsabilità degli altri. In amore hai bisogno di sentirti ascoltato, ma anche di esprimere con maggiore chiarezza ciò che provi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 21 settembre 2026), non hai bisogno di dimostrare continuamente quanto vali: ciò che hai costruito parla già per te. Una questione professionale può richiedere una presa di posizione, ma sarà importante scegliere le parole giuste. Nelle relazioni sociali puoi ritrovare entusiasmo grazie a un incontro o a un invito piacevole. In amore, lascia che sia anche l’altra persona a fare un passo verso di te.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, un piccolo particolare può permetterti di rimettere ordine in una situazione che ti aveva creato qualche dubbio. La precisione rimane una delle tue armi migliori, purché non si trasformi nella necessità di controllare ogni cosa. Sul lavoro potresti correggere un’impostazione e ottenere risultati più soddisfacenti. In amore, prova a non analizzare ogni parola: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: un piccolo particolare può permetterti di rimettere ordine in una situazione che ti aveva creato qualche dubbio.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 14-20 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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