Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 21 al 27 settembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 21 al 27 settembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 settembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vi attendono delle giornate positive grazie a una grande forza di volontà. La determinazione permetterà di superare piccoli ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favorite le nuove iniziative.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, continuate a costruire il vostro futuro con pazienza e concretezza. La situazione economica può migliorare gradualmente. Nei sentimenti cresce il bisogno di stabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica e ricca di stimoli. La mente sarà particolarmente attiva. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti contatti e accordi. In amore torna la leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete dei momenti positivi. Le stelle invitano a non perdere fiducia e ad affrontare ogni situazione con calma. Capitolo lavoro: sarà importante evitare stress inutili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 21 al 27 settembre 2026), periodo particolarmente ricco di energia, entusiasmo e voglia di raggiungere nuovi obiettivi. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare conferme o nuove responsabilità. In amore il fascino sarà alle stelle.

VERGINE

Cari Vergine, settimana impegnativa ma produttiva. La capacità di organizzare ogni dettaglio sarà un vantaggio importante. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare risultati grazie all’impegno costante.

BILANCIA

Cari Bilancia, fase molto equilibrata. La capacità di mediare e comunicare sarà fondamentale. Le relazioni saranno favorite: le coppie potranno ritrovare armonia dopo eventuali tensioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, fase di riflessione e trasformazione. L’intuito aiuterà a capire quali situazioni meritano maggiore attenzione. Capitolo lavoro: sarà meglio procedere con cautela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete tra i protagonisti dei prossimi giorni grazie a un forte desiderio di cambiamento e crescita. Lavoro? Saranno possibili collaborazioni interessanti. In amore aumenta la voglia di condividere emozioni autentiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana ricca di responsabilità. Il lavoro richiederà concentrazione e impegno. In campo sentimentale sarà necessario trovare più spazio per gli affetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana caratterizzata da creatività e nuove intuizioni. Sarà un periodo favorevole per sviluppare idee originali. In amore sarà importante trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione.

PESCI

Cari Pesci, avrete bisogno di recuperare energia e dedicare più attenzione al vostro equilibrio personale. In amore sarà importante non chiudersi troppo nelle proprie emozioni.

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