Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, c’è un momento della giornata in cui sentirai con particolare forza la necessità di fare a modo tuo. Non è egoismo: è il bisogno di recuperare una direzione personale dopo aver ascoltato troppe opinioni. Nel lavoro una decisione va presa sulla base dei fatti e non dell’orgoglio. In amore una maggiore spontaneità rende tutto più naturale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle favoriscono ciò che cresce lentamente e senza clamore. Una situazione economica o pratica può richiedere un controllo, ma senza lasciarti prendere dall’ansia di sistemare tutto immediatamente. Il tuo senso della misura oggi è un alleato importante. In coppia, o con una persona vicina, riscoprirai il valore di una serata semplice.

Gemelli

Cari Gemelli, potresti ricevere più informazioni del necessario e avere qualche difficoltà a stabilire quali siano davvero importanti. Fai una selezione, perché dietro un dettaglio apparentemente secondario potrebbe nascondersi lo spunto che cercavi. Nel lavoro non disperdere energie in troppe discussioni. L’amore invece beneficia proprio della tua capacità di parlare, scherzare e creare complicità.

Cancro

Cari Cancro, non tutto ciò che accade intorno a te deve diventare una tua responsabilità. Questa consapevolezza può aiutarti a vivere la giornata con maggiore equilibrio, soprattutto nei rapporti familiari. Sul lavoro procedi senza fretta e senza lasciarti coinvolgere da tensioni che non ti appartengono. In amore puoi chiedere più chiarezza, ma fallo mostrando anche le tue esigenze.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 settembre 2026), una soddisfazione può arrivare da un ambito nel quale avevi smesso di aspettarti qualcosa. Il tuo modo di affrontare le difficoltà viene osservato più di quanto immagini, anche se non ricevi immediatamente complimenti. Sul lavoro mantieni alta la qualità senza cercare continuamente conferme. In amore il fascino aumenta quando lasci emergere anche la parte più tenera.

Vergine

Cari Vergine, il problema non è trovare una soluzione, ma decidere quale soluzione sia davvero necessaria. Potresti essere tentato di perfezionare ancora qualcosa che funziona già abbastanza bene. Nel lavoro risparmia energie per una questione che arriverà presto al centro della scena. In amore un incontro o uno scambio inatteso può riportare un po’ di movimento.

Bilancia

Cari Bilancia, una piccola presa di posizione può liberarti da un’incertezza che dura da troppo tempo. Non è necessario convincere tutti delle tue ragioni: è sufficiente sapere perché hai scelto una determinata strada. Nel lavoro questa chiarezza ti aiuta a evitare accordi poco equilibrati. Nei sentimenti, invece, lascia parlare anche il desiderio, non soltanto la prudenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un’intuizione merita attenzione, ma non ancora una conclusione definitiva. Oggi puoi raccogliere elementi preziosi osservando il comportamento delle persone e lasciando che siano i fatti a parlare. Sul lavoro evita di anticipare una decisione che può essere presa con maggiore sicurezza più avanti. In amore una confessione sincera potrebbe avvicinarti a qualcuno.

Sagittario

Cari Sagittario, hai bisogno di sentire che la vita non è fatta soltanto di obblighi. Un invito, una passeggiata diversa dal solito o un nuovo interesse possono restituirti entusiasmo. Nel lavoro guarda a ciò che può ampliare le tue possibilità senza caricarti subito di nuovi impegni. In amore una proposta improvvisa potrebbe rendere più vivace la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo ti ricorda che anche la stabilità ha bisogno di essere alimentata. Una questione professionale può procedere bene se accetti di rivedere un metodo ormai consolidato. Non confondere la serietà con la rigidità. In amore qualcuno potrebbe apprezzare soprattutto la tua capacità di esserci nei momenti che contano.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 settembre 2026), una persona potrebbe mostrarti un modo completamente diverso di affrontare una questione. Non devi necessariamente condividere la sua opinione: il semplice fatto di considerare un’altra prospettiva può essere utile. Nel lavoro la creatività funziona quando viene accompagnata da una buona organizzazione. In amore cerca una relazione nella quale curiosità e indipendenza possano convivere.

Pesci

Cari Pesci, una giornata nella quale è possibile recuperare fiducia attraverso piccole certezze. Non aspettarti di risolvere tutto in una volta: un passo concreto vale più di molte preoccupazioni. Sul lavoro chiedi ciò che ti serve senza timore di sembrare insistente. In amore la tranquillità arriva quando smetti di cercare continuamente segnali e guardi ai comportamenti reali.