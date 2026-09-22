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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) martedì 22 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’inizio della settimana ti spinge a guardare con maggiore concretezza a ciò che vuoi ottenere nei prossimi giorni. Non è il momento di correre dietro a ogni possibilità: una scelta precisa può permetterti di utilizzare meglio le tue energie. Sul lavoro potresti avere l’occasione di correggere un’impostazione che non ti convinceva del tutto. In amore, invece, lasciati guidare maggiormente dal piacere di stare insieme senza cercare sempre una spiegazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 settembre 2026), una questione pratica torna al centro dei tuoi pensieri, ma stavolta potresti avere gli strumenti giusti per affrontarla. Anche sul piano economico è utile procedere con attenzione, soprattutto se devi programmare una spesa o una decisione per il futuro. Nel lavoro la tua affidabilità viene apprezzata più dei risultati immediati. In amore una giornata tranquilla può regalarti più soddisfazioni di quanto immagini.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, hai voglia di cambiare ritmo e di confrontarti con persone o ambienti diversi dal solito. Una conversazione può farti scoprire un’opportunità che non avevi considerato, ma prima di accettare valuta bene tempi e condizioni. Nel lavoro evita di promettere più di quanto tu possa realmente mantenere. I sentimenti tornano vivaci quando c’è curiosità reciproca e la voglia di raccontarsi qualcosa di nuovo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, il lunedì può partire con qualche pensiero di troppo, soprattutto se senti di dover tenere insieme esigenze diverse. Prova a stabilire una priorità e lascia che il resto trovi il proprio momento. Nel lavoro una situazione che sembrava delicata può essere gestita con maggiore diplomazia del previsto. In amore hai bisogno di attenzioni sincere, ma anche di far capire chiaramente ciò che ti fa stare bene.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 settembre 2026), una giornata nella quale puoi riprendere in mano un’iniziativa che avevi lasciato un po’ in secondo piano. Hai l’energia necessaria per ottenere attenzione, ma sarà la qualità delle tue argomentazioni a fare la differenza. Sul lavoro evita di trasformare ogni confronto in una gara: collaborare può portare risultati più interessanti. In amore il desiderio non manca, ma oggi conta soprattutto sentirsi scelti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, una piccola modifica nella routine può migliorare sensibilmente il tuo modo di affrontare la settimana. Non serve aggiungere altri impegni: al contrario, eliminare ciò che non è indispensabile ti permetterà di concentrarti meglio. Nel lavoro una questione tecnica o organizzativa può finalmente trovare una soluzione. In amore cerca di non giudicare troppo rapidamente una reazione: ascoltare prima di trarre conclusioni sarà importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: una giornata nella quale puoi riprendere in mano un’iniziativa che avevi lasciato un po’ in secondo piano.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 21-27 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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