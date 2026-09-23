Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 23 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo giornate un po’ tese, torna la voglia di guardare avanti con maggiore fiducia. Non cercare però di recuperare immediatamente tutto ciò che è rimasto indietro: procedere per gradi sarà molto più utile. Sul lavoro puoi rimettere mano a un progetto con uno spirito diverso, magari correggendo una scelta recente. In amore hai bisogno di ritrovare entusiasmo e di vivere qualcosa che ti faccia stare bene davvero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 settembre 2026), una giornata nella quale puoi sentirti più disponibile verso ciò che cambia, purché non venga messa in discussione la tua sicurezza. Una questione pratica richiede attenzione, soprattutto se comporta una spesa o una scelta che avrà conseguenze nel tempo. Nel lavoro la tua creatività può emergere proprio quando smetti di seguire una procedura abituale. In amore c’è maggiore libertà di esprimere quello che senti, senza dover definire tutto subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualche pensiero del passato può tornare a farsi sentire, ma oggi hai gli strumenti per guardarlo con maggiore distacco. Una conferma professionale può arrivare attraverso una persona con cui hai già avuto modo di collaborare. Non avere fretta di trasformare ogni occasione in un risultato immediato: alcune opportunità hanno bisogno di maturare. In amore ascoltare con attenzione sarà più importante del cercare continuamente di attirare l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata segna un recupero di energia e di fiducia. Puoi finalmente affrontare una questione che nei giorni scorsi ti sembrava più pesante, anche perché ora riesci a distinguere meglio ciò che dipende da te. Nel lavoro usa tatto nei rapporti con colleghi e superiori, evitando di reagire a provocazioni inutili. In amore torna il desiderio di vivere emozioni più leggere, senza rinunciare alla profondità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 settembre 2026), gli impegni sono numerosi e potresti arrivare a sera con la sensazione di aver dato molto. Cerca di non trasformare questa stanchezza in irritazione, soprattutto con le persone che ti sono vicine. Sul lavoro hai buone capacità di comunicazione e puoi far passare una proposta con maggiore facilità. In amore, invece, conta ritrovare complicità e capire chi è realmente disposto a condividere il tuo percorso.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di trovare un equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa di nuovo e la prudenza che normalmente ti accompagna. Una questione del passato può tornare alla mente, ma questa volta per essere riletta con occhi diversi. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale per superare una piccola tensione o ottenere una risposta che stavi aspettando. In amore il tuo fascino cresce quando lasci emergere anche la parte più spontanea.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la giornata segna un recupero di energia e di fiducia.