Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 23 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata ti chiede soprattutto di rallentare e recuperare un ritmo che sia davvero tuo. Potresti avere molte idee, ma non tutte devono essere messe in pratica contemporaneamente. Nel lavoro prenditi il tempo necessario per rivedere un progetto prima di presentarlo. In amore, invece, il confronto può diventare particolarmente intenso e aiutarti a comprendere meglio ciò che provi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 settembre 2026), nonostante qualche emozione possa renderti più sensibile del solito, hai la capacità di mantenere il controllo delle situazioni importanti. Una questione professionale potrebbe mostrare sviluppi interessanti se avrai la pazienza di seguirla fino in fondo. Sul piano economico evita decisioni prese per impulso. In amore un piccolo malinteso può essere superato rapidamente, lasciando spazio a una maggiore sintonia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce l’iniziativa e la voglia di rimetterti in gioco. Potresti avere davanti più di una possibilità e sarà importante scegliere quella che realmente ti entusiasma, senza lasciarti condizionare dalle aspettative altrui. Sul lavoro puoi ottenere attenzione grazie a un’idea personale o a un modo originale di affrontare un problema. In amore c’è voglia di movimento, incontri e nuove emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una situazione che ti ha creato qualche tensione può essere affrontata con maggiore lucidità. Il momento è favorevole per mettere ordine nei progetti e stabilire quali obiettivi meritano davvero il tuo impegno. Sul lavoro non sottovalutare una questione rimasta in sospeso: sistemarla ora può evitarti complicazioni più avanti. In amore prova a essere meno rigido e lascia che l’altra persona esprima liberamente il proprio punto di vista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 settembre 2026), la giornata porta energia e una certa insofferenza verso tutto ciò che ti sembra limitante. Un’idea che avevi accantonato può tornare protagonista, ma per realizzarla servirà anche un’organizzazione concreta. Sul lavoro affronta con calma eventuali questioni economiche ancora da sistemare. In amore qualche incomprensione può essere chiarita se eviti di trasformare ogni differenza in una distanza.

PESCI

Cari Pesci, sei in una fase nella quale intuizioni e sensibilità possono indicarti una direzione interessante. Una notizia o l’aiuto di una persona potrebbero darti quella spinta che mancava per guardare al futuro con maggiore fiducia. Sul lavoro non strafare: alcune cose possono aspettare mentre tu recuperi energie. In amore il momento è favorevole per parlare di progetti condivisi e dare forma concreta a un desiderio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sei in una fase nella quale intuizioni e sensibilità possono indicarti una direzione interessante.