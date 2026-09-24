Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) giovedì 24 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, torna la voglia di guardare avanti con maggiore fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, potete rimettere mano a un progetto con uno spirito diverso, magari correggendo una scelta recente. In amore avete bisogno di ritrovare entusiasmo e di vivere qualcosa che vi faccia stare bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 settembre 2026), una questione pratica richiede attenzione, soprattutto se comporta una spesa o una scelta che avrà conseguenze nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra creatività può emergere.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualche pensiero del passato può tornare a farsi sentire, ma nel corso di queste ore di fine settembre avete gli strumenti per guardarlo con maggiore distacco. In amore ascoltare con attenzione sarà più importante del cercare continuamente di attirare l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi, 24 settembre, segna un recupero di energia e di fiducia. Potete finalmente affrontare una questione che nei giorni scorsi vi sembrava più pesante. Per quanto riguarda il lavoro, usate tatto nei rapporti evitando di reagire a provocazioni inutili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 settembre 2026), gli impegni sono numerosi e potreste arrivare a sera con la sensazione di aver dato molto. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone capacità di comunicazione e potete far passare una proposta con maggiore facilità.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di trovare un equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa di nuovo e la prudenza che normalmente vi accompagna. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà fondamentale per superare una piccola tensione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: recupero di energia e fiducia.