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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 24 settembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 24 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi, giovedì 24 settembre 2026, vi chiede soprattutto di rallentare e recuperare un ritmo che sia davvero vostro. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il tempo necessario per rivedere un progetto prima di presentarlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 settembre 2026), nonostante qualche emozione possa rendervi più sensibili del solito, avete la capacità di mantenere il controllo delle situazioni importanti. Un piccolo malinteso può essere superato rapidamente, lasciando spazio a una maggiore sintonia.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce l’iniziativa e la voglia di rimettervi in gioco. Potreste avere davanti più di una possibilità e sarà importante scegliere quella che realmente vi entusiasma, senza lasciarvi condizionare dalle aspettative altrui. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere attenzione grazie a un’idea personale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una situazione che vi ha creato qualche tensione può essere affrontata con maggiore lucidità nel corso delle prossime ore di questo fine settembre. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate una questione rimasta in sospeso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 settembre 2026), la giornata porta energia e una certa insofferenza verso tutto ciò che vi sembra limitante. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate con calma eventuali questioni economiche ancora da sistemare.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase nella quale intuizioni e sensibilità possono indicarvi una direzione interessante. Per quanto riguarda il lavoro, non strafate: alcune cose possono aspettare mentre voi recuperate energie. Relax.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete in una fase nella quale intuizioni e sensibilità possono indicarvi una direzione interessante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 21-27 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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