Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata vi chiede di rallentare. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il tempo necessario per rivedere un progetto prima di presentarlo. In amore, il confronto può diventare particolarmente intenso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 settembre 2026), nonostante qualche emozione possa rendervi più sensibili del solito, avete la capacità di mantenere il controllo delle situazioni importanti. Un piccolo malinteso può essere superato rapidamente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce la voglia di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere attenzione grazie a un’idea personale o a un modo originale di affrontare un problema.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una situazione che vi ha creato qualche tensione nel corso delle prossime ore di questo 24 settembre 2026 può essere affrontata con maggiore lucidità. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate una questione rimasta in sospeso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 settembre 2026), una vecchia idea può tornare protagonista, ma per realizzarla servirà anche un’organizzazione concreta. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate con calma eventuali questioni economiche ancora da sistemare.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase nella quale intuizioni e sensibilità possono indicarvi una direzione interessante da seguire con fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, non strafate: alcune cose possono aspettare. In amore il momento è favorevole per parlare di progetti…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: intuizioni e sensibilità possono indicarvi una direzione interessante.