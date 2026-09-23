Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, torna la voglia di guardare avanti con maggiore fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, potete rimettere mano a un progetto con uno spirito diverso. In amore avete bisogno di ritrovare entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 settembre 2026), una giornata nella quale potete sentirvi più disponibili verso ciò che cambia. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra creatività può emergere proprio quando smettete di seguire una procedura abituale.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualche pensiero del passato può tornare a farsi sentire. Lavoro? Può arrivare attraverso una persona con cui avete già avuto modo di collaborare. In amore ascoltare con attenzione sarà più importante del cercare continuamente di attirare l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, potete finalmente affrontare una questione che nei giorni scorsi vi sembrava più pesante, anche perché ora riuscite a distinguere meglio ciò che dipende da voi. Per quanto riguarda il lavoro, usate tatto nei rapporti con colleghi e superiori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 settembre 2026), gli impegni sono numerosi e potreste arrivare a sera con la sensazione di aver dato molto. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone capacità di comunicazione e potete far passare una proposta con maggiore facilità.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di trovare un equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa di nuovo e la prudenza che normalmente vi accompagna. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà fondamentale per superare una piccola tensione o ottenere una risposta che state aspettando.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: recupero di energia e di fiducia.