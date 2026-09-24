Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti avere bisogno di ridefinire il modo in cui gestisci una collaborazione o un rapporto quotidiano. Non si tratta di creare distanze, ma di rendere più chiari i rispettivi spazi e le responsabilità. Nel lavoro una maggiore autonomia ti permetterà di esprimerti meglio e di recuperare concentrazione. In amore, invece, la disponibilità dell’altro va apprezzata senza dare per scontato che tutto debba essere sempre perfetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 25 settembre 2026), una questione che avevi osservato a lungo comincia finalmente a mostrare qualche elemento più concreto. Questo ti permette di muoverti con maggiore sicurezza, senza dover anticipare ogni possibile conseguenza. Nel lavoro una trattativa o una decisione richiedono attenzione alle parole e ai dettagli. In amore potresti avere voglia di abbassare le difese e mostrare una parte di te che solitamente proteggi molto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità torna protagonista e potrebbe spingerti verso qualcosa di diverso dalla solita routine. Una proposta, un invito o anche soltanto un’idea possono aprire una prospettiva interessante per le prossime settimane. Sul lavoro cerca di non limitarti a ciò che conosci già: sperimentare un approccio nuovo può essere utile. In amore c’è bisogno di movimento, di sorrisi e di esperienze da condividere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata ti chiede soprattutto di distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che può aspettare. Hai la tendenza a prendere molto sul serio ogni responsabilità, ma concederti una pausa non significa perdere terreno. Sul lavoro potrai ottenere di più distribuendo meglio le energie e stabilendo una sequenza precisa di obiettivi. In amore un atteggiamento meno controllato renderà più facile lasciarsi coinvolgere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 25 settembre 2026), potresti avere un’idea insolita per affrontare una situazione che finora ti è sembrata poco stimolante. Prima di cambiare completamente direzione, però, valuta con calma quali elementi meritano di essere conservati. Nel lavoro la creatività può diventare concreta se accompagnata da una buona organizzazione. In amore hai bisogno di una persona con cui parlare liberamente, senza sentirti limitato nelle tue scelte.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata favorisce una maggiore chiarezza interiore: alcune sensazioni che ti hanno accompagnato negli ultimi giorni possono trovare finalmente una spiegazione. Non lasciare che un dubbio momentaneo condizioni una decisione importante. Nel lavoro sarà utile chiedere un confronto, soprattutto se una situazione non dipende interamente da te. In amore cerca la semplicità: un rapporto sincero può darti molto più di una situazione complicata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: potresti avere un’idea insolita per affrontare una situazione che finora ti è sembrata poco stimolante.