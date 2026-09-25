Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende un weekend di fine settembre favorevole per i rapporti personali. Questo sarà il momento giusto per dedicarsi agli amici, alla famiglia e alle persone care. In amore cresce il desiderio di armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 settembre 2026), periodo intenso dal punto di vista emotivo. L’intuito sarà particolarmente sviluppato e aiuterà a capire meglio alcune situazioni. Nel corso delle prossime ore le coppie potranno rafforzare la fiducia reciproca.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà, cambiamento e nuove avventure. Le stelle favoriscono attività diverse dal solito e momenti di condivisione. In amore sarà possibile recuperare entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso della giornata sentirete il bisogno di rallentare e recuperare energie. Il fine settimana che state vivendo sarà utile per dedicarsi alla vita privata e alle persone care. In amore sarà importante comunicare maggiormente le proprie emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 settembre 2026), nel corso delle prossime ore sarete guidati dalla creatività e dalla voglia di sperimentare. Datevi da fare! In campo sentimentale sarà importante trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione.

PESCI

Cari Pesci, weekend di fine settembre 2026 all’insegna della sensibilità e del romanticismo per molti di voi. Le emozioni saranno protagoniste. Le coppie potranno vivere momenti di grande dolcezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità e romanticismo caratterizzeranno il vostro fine settimana.