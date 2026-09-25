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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 26 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, affrontate il fine settimana di questo fine settembre 2026 con grande energia e voglia di movimento. Giornate ideali per dedicarsi a nuove attività. In amore sarà necessario gestire meglio l’impulsività.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 settembre 2026), avrete bisogno di tranquillità e sicurezza. Dopo una settimana intensa, il desiderio principale sarà quello di rilassarsi. I rapporti sentimentali potranno diventare più solidi grazie alla comprensione reciproca.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, il vostro fine settimana che sta per partire sarà caratterizzato dalla comunicazione e dalla voglia di socializzare. In amore sarà favorita la spontaneità. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete delle giornate di fine settembre molto emotive. Nel corso delle prossime ore sarà importante ascoltare le proprie sensazioni e dedicare più tempo agli affetti. Il dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni sorte nel recente passato.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 settembre 2026), siete tra i segni più energici del fine settimana che è alle porte. Il desiderio di stare al centro dell’attenzione e vivere nuove esperienze sarà molto forte. Le relazioni sentimentali saranno favorite dalla passione.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete utilizzare queste giornate di fine mese per recuperare equilibrio e organizzare meglio i prossimi impegni. In amore sarà utile mostrare maggiore apertura. Le coppie potranno migliorare il rapporto attraverso il confronto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: giornate ideali per dedicarsi a nuove attività.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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