Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 26 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende un fine settimana di fine settembre particolarmente favorevole per i rapporti personali. Questo sarà il momento giusto per dedicarsi agli amici, alla famiglia e alle persone care. Non trascurate nessuno. In amore cresce il desiderio di armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 settembre 2026), periodo particolarmente intenso dal punto di vista emotivo. L’intuito sarà sviluppato e aiuterà a capire meglio alcune situazioni che vi troverete a vivere. Nel corso delle prossime ore le coppie potranno rafforzare la fiducia reciproca. Ma datevi da fare!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, molti di voi avvertono una grande voglia di libertà, cambiamento e nuove avventure. Le stelle favoriscono attività diverse dal solito e momenti di condivisione. In amore sarà possibile recuperare entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso della giornata sentirete il bisogno di rallentare e recuperare energie. Il fine settimana che state vivendo sarà utile per dedicarsi alla vita privata e alle persone care. In amore sarà importante comunicare maggiormente le proprie emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 settembre 2026), nel corso delle prossime ore sarete guidati dalla creatività e dalla voglia di sperimentare. Amore? Sarà importante trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di fine settembre 2026 all’insegna della sensibilità e del romanticismo. Le emozioni saranno protagoniste. Le coppie potranno vivere momenti di grande dolcezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità e romanticismo caratterizzeranno il vostro fine settimana.