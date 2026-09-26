Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) sabato 26 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana di questo fine settembre 2026 che è appena iniziato vi vedrà protagonisti: grande energia e voglia di movimento. Giornate ideali per dedicarsi a nuove attività. In amore sarà necessario gestire meglio l’impulsività. Calma e sangue freddo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 settembre 2026), nel corso delle prossime ore avrete bisogno di tranquillità e sicurezza. Dopo una settimana intensa, il desiderio principale sarà quello di rilassarsi. I rapporti sentimentali potranno diventare più solidi.

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro weekend sarà caratterizzato dalla comunicazione e dalla voglia di socializzare. In amore sarà favorita la spontaneità. Datevi da fare. Niente arriva per caso.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete delle giornate di fine mese particolarmente emotive. Nel corso delle prossime ore di questo 26 settembre 2026 sarà importante ascoltare le proprie sensazioni e dedicare più tempo agli affetti. Il dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni sorte nel recente passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 settembre 2026), siete tra i segni più energici del fine settimana. Il desiderio di stare al centro dell’attenzione e vivere nuove esperienze sarà molto forte nel corso di queste ore. Le relazioni sentimentali saranno favorite dalla passione. Coraggio.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete utilizzare queste giornate di fine mese per recuperare equilibrio e organizzare meglio i prossimi impegni. In amore sarà utile mostrare maggiore apertura. Le coppie potranno migliorare il rapporto attraverso il confronto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornate ideali per dedicarsi a nuove attività.