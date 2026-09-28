Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 28 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potresti sentire il bisogno di fare chiarezza su una promessa, un impegno o una decisione presa qualche tempo fa. Non è detto che tu debba cambiare idea, ma hai bisogno di capire se quella scelta è ancora coerente con le tue esigenze. Nel lavoro una scadenza ti spinge a essere più concreto e organizzato del solito. In amore, invece, cerca di non trasformare un piccolo disaccordo in una questione di principio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 settembre 2026), la giornata favorisce le questioni che richiedono pazienza e buon senso. Potresti occuparti di qualcosa che riguarda un acquisto, una spesa o un progetto personale, cercando il modo più conveniente per procedere. Nel lavoro una persona potrebbe chiederti un consiglio perché riconosce la tua capacità di valutare con calma le situazioni. In amore hai bisogno di sentirti considerato, ma prova anche a esprimere con semplicità ciò che desideri.

GEMELLI

Cari Gemelli, un messaggio, una telefonata o una notizia possono rimettere in movimento una situazione che sembrava essersi fermata. La tua curiosità ti spinge a fare domande e a cercare ulteriori informazioni prima di scegliere. Nel lavoro questa attenzione ai dettagli può essere utile, soprattutto se stai preparando qualcosa che dovrà essere presentato ad altri. In amore una conversazione sincera può riaccendere un’intesa che aveva bisogno di nuovi stimoli.

CANCRO

Cari Cancro, potresti avere voglia di rallentare e di dedicarti maggiormente alle persone e alle attività che ti fanno sentire bene. Non devi necessariamente risolvere tutto oggi: alcune situazioni hanno bisogno di tempo per trovare il loro equilibrio. Sul lavoro cerca di non prendere sul personale una critica o una richiesta di modifica. In amore la disponibilità reciproca sarà importante per superare una piccola distanza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 settembre 2026), una giornata nella quale il tuo modo di affrontare le responsabilità può fare la differenza. Potresti essere coinvolto in una situazione che richiede decisione, ma non confondere la determinazione con la necessità di avere l’ultima parola. Nel lavoro una buona intuizione può diventare utile se viene condivisa con le persone giuste. In amore c’è voglia di passione, ma anche di ritrovare un rapporto più spontaneo e divertente.

VERGINE

Cari Vergine, hai davanti una giornata adatta a eliminare qualche complicazione inutile. Una pratica, un documento o un impegno che hai continuato a rimandare può essere affrontato con maggiore facilità di quanto immagini. Nel lavoro la tua precisione sarà preziosa, ma evita di correggere continuamente ciò che è già sufficientemente valido. In amore lasciati andare a una maggiore naturalezza: non tutto deve essere spiegato per essere compreso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: hai davanti una giornata adatta a eliminare qualche complicazione inutile.