Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione legata a un rapporto personale o professionale potrebbe chiederti di prendere una posizione più netta. Hai spesso la capacità di vedere entrambe le parti, ma oggi sarà importante ricordare anche ciò che vuoi tu. Nel lavoro un accordo può essere migliorato mettendo nero su bianco alcuni dettagli. In amore la sincerità sarà più utile dei compromessi fatti soltanto per evitare discussioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 settembre 2026), la tua attenzione si concentra su un aspetto che gli altri potrebbero non avere ancora notato. Prima di intervenire, però, raccogli tutte le informazioni necessarie: avrai più forza se parlerai al momento opportuno. Nel lavoro potresti dover gestire una questione delicata con discrezione. In amore non lasciare che il desiderio di proteggerti ti impedisca di mostrare quanto tieni a una persona.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata che può riportare entusiasmo attraverso un’attività diversa dal solito. Potresti avere voglia di programmare un’uscita, una partenza o semplicemente di cambiare ambiente per qualche ora. Nel lavoro un contatto esterno può aprire una prospettiva interessante e permetterti di allargare il tuo campo d’azione. In amore la voglia di vivere nuove emozioni è forte, ma sarà ancora più piacevole se condivisa con qualcuno che non limita la tua libertà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà importante non misurare tutto soltanto sulla base dei risultati immediati. Una situazione professionale sta procedendo, anche se con tempi più lunghi di quelli che avevi immaginato. Potresti inoltre accorgerti che una responsabilità può essere gestita in modo più semplice, senza caricarti di ulteriori preoccupazioni. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può rendere più vicino chi ti sta accanto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 settembre 2026), una nuova idea può arrivare mentre ti stai occupando di tutt’altro. Prendine nota, ma non sentirti obbligato a trasformarla immediatamente in un progetto: prima verifica se può davvero migliorare qualcosa. Nel lavoro il confronto con una persona competente può aiutarti a darle una forma concreta. In amore hai bisogno di dialogo e stimoli, ma anche di rispetto per i tuoi tempi personali.

PESCI

Cari Pesci, la giornata ti aiuta a distinguere un’intuizione valida da una semplice preoccupazione. Non tutto ciò che temi si verificherà e non tutto ciò che immagini richiede una risposta immediata. Nel lavoro una collaborazione può diventare più efficace se chiarisci fin dall’inizio aspettative e compiti. In amore cerca una comunicazione semplice e diretta: poche parole sincere possono valere più di molte spiegazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: una nuova idea può arrivare mentre ti stai occupando di tutt’altro.