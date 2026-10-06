Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 6 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete voglia di cominciare la settimana con maggiore leggerezza, ma alcune questioni richiedono una presa di posizione. Nel lavoro potreste essere chiamati a scegliere tra due possibilità o a esprimere un’opinione su una decisione condivisa. Non cercate di accontentare tutti: anche le vostre esigenze meritano attenzione. In amore la giornata favorisce il recupero della complicità, soprattutto se negli ultimi tempi la quotidianità ha lasciato poco spazio alla vita di coppia. I single possono sentirsi attratti da una persona dal carattere originale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 ottobre 2026), questo lunedì può aiutarvi a recuperare il controllo di una situazione che ultimamente vi è sembrata sfuggire di mano. Nel lavoro avete la possibilità di dimostrare quanto valete attraverso un incarico che richiede precisione e capacità di mantenere la concentrazione. Evitate però di affrontare ogni problema da soli: un confronto con una persona fidata può alleggerire il percorso. In amore siete alla ricerca di emozioni sincere e non avete molta voglia di perdere tempo con rapporti ambigui. Un chiarimento potrebbe restituirvi serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana si apre con il desiderio di guardare oltre gli impegni immediati e di ritrovare uno spazio per le vostre aspirazioni. Una proposta legata a un’attività nuova o a un ambiente diverso potrebbe incuriosirvi, ma prima di accettare sarà necessario valutarne la sostenibilità. Sul lavoro avete bisogno di sentirvi coinvolti e non semplicemente di eseguire ordini. In amore la voglia di condivisione cresce: un progetto da organizzare insieme può rafforzare il rapporto e regalare una prospettiva più stimolante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il lunedì vi mette davanti a una serie di impegni che richiedono metodo e senso pratico. Potreste dover affrontare una questione burocratica o amministrativa che avete rimandato, ma una volta compiuto il primo passo tutto potrebbe apparire più semplice. Nel lavoro è importante non sottovalutare le relazioni: una persona con cui avete collaborato in passato potrebbe tornare utile. In amore cercate di non lasciare che la stanchezza prenda il sopravvento. Anche un piccolo momento di attenzione può fare la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 ottobre 2026), la giornata favorisce il confronto con persone che hanno idee e abitudini diverse dalle vostre. Potrebbe nascere una collaborazione interessante oppure potreste trovare una soluzione originale a un problema che vi accompagna da qualche tempo. Nel lavoro avete bisogno di maggiore libertà d’azione, ma sarà importante dimostrare che sapete gestirla con responsabilità. In amore cercate un’intesa che non si limiti alle parole: condividere un interesse o un’esperienza può rafforzare un legame. I single dovrebbero lasciarsi incuriosire da nuove conoscenze.

PESCI

Cari Pesci, la settimana comincia con il bisogno di recuperare fiducia nelle vostre possibilità e di non lasciarvi scoraggiare da qualche incertezza. Una questione professionale può richiedere un approccio più concreto: affidatevi alle competenze che avete acquisito e non aspettate che ogni condizione sia perfetta. Anche sul piano personale potrebbe essere utile mettere un po’ d’ordine tra desideri e impegni. In amore cercate un clima di comprensione, ma ricordate che la serenità nasce anche dalla capacità di esprimere apertamente quello che provate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la giornata favorisce il confronto con persone che hanno idee e abitudini diverse dalle vostre.