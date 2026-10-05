Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 5 all’11 ottobre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 ottobre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 ottobre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, in arrivo una spinta a rimettervi in gioco, soprattutto in un ambito nel quale negli ultimi tempi avete preferito osservare anziché intervenire. Sul lavoro può arrivare il momento di presentare un’idea o di chiedere maggiore spazio: scegliete con cura le parole, perché il modo in cui vi esprimete farà la differenza. In amore c’è voglia di ritrovare entusiasmo, ma evitate di trasformare ogni piccola divergenza in una prova di forza. Un incontro o un invito potrebbe ravvivare il pomeriggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete bisogno di concretezza e nel corso delle prossime ore potreste dedicarvi a una questione rimasta in sospeso, magari legata alla casa, a un acquisto o alla gestione delle risorse. Non è il caso di avere fretta: una valutazione attenta vi aiuterà a capire che cosa conviene davvero. Nel lavoro la continuità paga, anche se i risultati non sono ancora visibili. In amore cercate tranquillità, ma non date per scontato che l’altra persona sappia sempre che cosa vi passa per la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità torna protagonista e vi spinge a cercare stimoli fuori dai soliti percorsi. Potreste imbattervi in un argomento interessante o in una proposta da approfondire, anche se sarà importante capire quanto sia realizzabile. Nel lavoro la comunicazione è un’arma preziosa: una spiegazione chiara può evitare un equivoco. In amore avete voglia di leggerezza, ma non per questo dovete accontentarvi di rapporti superficiali.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle invitano a prendervi cura di ciò che vi fa stare bene, senza sentirvi obbligati a essere sempre disponibili per tutti. Una questione familiare potrebbe richiedere attenzione, ma cercate di non farvi carico anche delle preoccupazioni degli altri. Sul lavoro è utile procedere per gradi, senza pretendere di ottenere subito tutte le risposte. In amore potreste desiderare maggiore partecipazione: provate a dirlo apertamente, senza aspettare che siano gli altri a capirlo da soli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 5 all’11 ottobre 2026), avete voglia di fare, di ottenere risultati e soprattutto di vedere riconosciuto l’impegno che mettete nelle cose. Nel corso delle prossime giornate, però, sarà importante non misurare tutto sulla base delle reazioni esterne: alcune soddisfazioni arrivano anche quando nessuno le applaude. Nel lavoro una responsabilità può diventare un’occasione per mettere in luce le vostre capacità. In amore cercate un rapporto vivo, capace di sorprendervi e di non cadere nella monotonia.

VERGINE

Cari Vergine, un periodo utile per rimettere a fuoco un obiettivo e capire quali passaggi siano davvero necessari. Avete la possibilità di recuperare terreno su una questione pratica, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un motivo di insoddisfazione. Nel lavoro la vostra precisione sarà apprezzata, soprattutto se saprete collaborare senza voler controllare ogni dettaglio. In amore lasciatevi guidare anche dal piacere del momento: non tutto deve essere programmato.

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di armonia è forte, ma nel corso delle prossime ore potreste rendervi conto che per mantenerla non basta evitare i contrasti. Una scelta personale merita di essere affrontata con sincerità, anche se questo significa deludere qualche aspettativa. Nel lavoro cercate un confronto diretto con chi condivide un progetto o una responsabilità. In amore si apre uno spazio per recuperare intesa, a patto che entrambi siate disposti a venirvi incontro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete una buona capacità di concentrazione e potete dedicarvi a un compito che richiede pazienza, ricerca o riservatezza. Una situazione che sembrava ferma potrebbe mostrare un piccolo segnale di cambiamento, ma sarà meglio non anticipare i tempi. Nei rapporti personali cercate di non interpretare ogni silenzio come una presa di distanza. In amore la passione non manca, ma in queste ore conta anche la disponibilità ad ascoltare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la voglia di movimento si fa sentire e potrebbe portarvi a progettare qualcosa di diverso dal solito. Un viaggio, un corso o un’esperienza da condividere possono diventare un obiettivo concreto, purché non restino soltanto un’idea entusiasmante. Nel lavoro avete bisogno di guardare più lontano e di non limitarvi alle incombenze quotidiane. In amore cercate complicità e spontaneità: una proposta fuori programma può rendere speciale le prossime giornate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi spaventano, ma nel corso delle prossime ore potreste avvertire il bisogno di ridistribuire meglio il peso degli impegni. Non tutto deve dipendere da voi e chiedere un aiuto concreto può rivelarsi una scelta intelligente. Sul lavoro è il momento di consolidare quanto avete avviato, senza inseguire risultati immediati. In amore cercate di non mostrare soltanto il vostro lato più razionale: anche una piccola attenzione può comunicare molto.

ACQUARIO

Cari Acquario, un’intuizione può suggerirvi una strada alternativa, soprattutto se una situazione continua a ripetersi senza portare risultati. Avete bisogno di autonomia e nel lavoro sarà importante trovare un modo per esprimere le vostre idee senza entrare in contrapposizione con tutti. Il periodo favorisce anche nuove conoscenze, purché non abbiate fretta di incasellare le persone. In amore conta la libertà di essere voi stessi, ma anche la capacità di esserci quando serve.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre risorse e a non sottovalutare ciò che avete già imparato. Una questione pratica può essere affrontata con maggiore efficacia se vi affidate a un metodo semplice, senza lasciarvi distrarre da troppe ipotesi. Nel lavoro un confronto con una persona esperta può offrirvi un’indicazione utile. In amore cercate un clima sereno: a volte basta condividere un momento ordinario per sentirsi più vicini.

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