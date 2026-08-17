Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 agosto 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 agosto 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con il desiderio di rimettere ordine nelle priorità. Tra martedì e giovedì potrebbero arrivare occasioni interessanti sul lavoro o nello studio: non sottovalutate una proposta che inizialmente sembra secondaria. In amore è il momento di recuperare il dialogo e di non lasciare spazio ai malintesi. Nel weekend torna la voglia di divertirvi e stare con le persone che vi fanno sentire bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà una settimana concreta, ideale per consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. Le questioni economiche e pratiche ricevono un impulso favorevole. Chi aspetta una risposta potrebbe finalmente ottenere qualche certezza. In amore prevale il desiderio di stabilità e di progetti condivisi. Domenica rilassante.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non mancano e questa settimana saprete trasformarle in opportunità. Nuovi contatti, telefonate o incontri possono rivelarsi preziosi per il futuro. Sul piano sentimentale cresce la complicità e chi è single potrebbe vivere una conoscenza stimolante. Attenzione soltanto a non disperdere troppe energie.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni trovano finalmente un equilibrio. Alcune tensioni recenti si allontanano e riuscite a guardare avanti con maggiore serenità. Sul lavoro procedete senza fretta ma con determinazione. In famiglia e in amore sarà importante ascoltare prima di giudicare. Il fine settimana favorisce il riposo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 17 al 23 agosto 2026), la vostra sicurezza torna a crescere e vi aiuta a prendere decisioni importanti. Una conferma professionale o una proposta meritano attenzione. Nei rapporti personali cercate di lasciare spazio anche alle esigenze degli altri. In amore sono favoriti gli incontri e le riconciliazioni.

VERGINE

Cari Vergine, settimana utile per organizzare, pianificare e sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Una scelta pratica porterà benefici già nei prossimi giorni. Nei sentimenti cercate di essere meno esigenti con voi stessi e con chi amate. Un piccolo cambiamento migliorerà la quotidianità.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano il punto di forza della settimana. Collaborazioni, amicizie e nuovi contatti possono aprire prospettive interessanti. In amore torna il desiderio di condividere progetti e momenti speciali. Il weekend promette leggerezza e buonumore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la determinazione sarà premiata. Alcuni risultati arriveranno dopo un periodo di attesa e vi restituiranno fiducia. Sul lavoro evitate polemiche inutili e concentratevi sugli obiettivi. Nei sentimenti la sincerità rafforza i rapporti più importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la voglia di cambiare aria si fa sentire. È una settimana favorevole per iniziare un nuovo progetto, programmare un viaggio o ampliare i vostri orizzonti. L’amore ritrova spontaneità e chi è solo potrebbe fare un incontro curioso e piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli impegni aumentano, ma anche le soddisfazioni. Una responsabilità in più potrebbe trasformarsi in un’opportunità di crescita. In famiglia il clima migliora e nei sentimenti sarà importante dedicare più tempo alle persone care. Fine settimana positivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, la creatività sarà il vostro asso nella manica. Le idee innovative trovano spazio e qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo originale di affrontare i problemi. In amore lasciatevi sorprendere dagli eventi: le emozioni più belle saranno quelle inattese.

PESCI

Cari Pesci, settimana di recupero, sia emotivo sia pratico. Una questione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione e vi permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nei sentimenti cresce la complicità e torna il desiderio di costruire qualcosa di importante.

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