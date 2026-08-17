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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 17 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un rapporto può cambiare tono grazie a una conversazione molto più sincera del solito. Avete la possibilità di chiarire una questione senza creare nuove tensioni, e questo vi farà sentire più leggeri. Sul lavoro una collaborazione funziona meglio se lasciate a ciascuno il proprio spazio. In amore il desiderio di condividere torna forte: anche un piccolo programma per il futuro può riaccendere entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 agosto 2026), state recuperando terreno in una situazione nella quale avete dovuto avere molta pazienza. Oggi una persona potrebbe darvi una conferma che aspettavate da tempo. Sul lavoro non abbiate fretta di rivelare tutte le vostre intenzioni: osservare ancora un po’ può essere vantaggioso. In amore, invece, è il momento di essere più trasparenti. Una confessione potrebbe cambiare positivamente il rapporto.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata vi invita a pensare oltre l’immediato. Un progetto che riguarda un viaggio, un cambiamento o una nuova esperienza potrebbe tornare protagonista. Sul lavoro avete bisogno di sentirvi meno vincolati e potreste trovare un modo per ottenere maggiore autonomia. In amore siete più disponibili al gioco e alla leggerezza. Per chi è single, un incontro casuale può lasciare una curiosità difficile da ignorare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un impegno che avete portato avanti con costanza comincia a dare risultati più visibili. Potreste ricevere una conferma professionale oppure capire che una scelta fatta mesi fa era quella giusta. Non fate però coincidere il vostro valore con ciò che riuscite a produrre. In amore c’è bisogno di presenza e di tempo condiviso: una persona vicina potrebbe chiedervi proprio questo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 agosto 2026), potreste avere un’idea capace di cambiare il modo in cui affrontate una questione abituale. Scrivetela, sviluppatela, non lasciatela passare come una semplice intuizione. Sul lavoro la vostra originalità può diventare un vantaggio concreto. In amore avete bisogno di sentirvi liberi, ma anche compresi: una persona potrebbe riuscire a offrirvi entrambe le cose.

PESCI

Cari Pesci, una giornata che porta maggiore chiarezza dopo qualche dubbio. Potreste rendervi conto che una situazione non richiede più tutte le energie che le avete dedicato finora. Sul lavoro affidatevi alla sensibilità, ma verificate bene ogni dettaglio prima di prendere una decisione. Nei sentimenti avete bisogno di autenticità: una conversazione intima può avvicinare molto due persone.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una giornata che porta maggiore chiarezza dopo qualche dubbio.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 10-16 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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