Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, un vento nuovo attraversa la vostra giornata e porta con sé la voglia di cambiare qualcosa. Non occorre prendere decisioni definitive: basta un primo passo nella direzione che sentite più vostra. Sul lavoro una proposta può arrivare da una persona che non avevate considerato. In amore abbassate le difese e lasciate che sia la spontaneità a parlare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità torna ad essere una compagna preziosa. Una questione legata al denaro o alla casa può finalmente essere affrontata con maggiore serenità. Avete bisogno di concretezza, anche nei sentimenti: chi vi sta accanto dovrà dimostrarvi con i fatti le proprie intenzioni. Una piccola soddisfazione illumina la serata.

Gemelli

Cari Gemelli, le parole saranno protagoniste. Un dialogo potrebbe aprire una porta professionale oppure riportare nella vostra vita una persona che non sentivate da tempo. Siate curiosi, ma non dispersivi. In amore una sorpresa arriva proprio quando avete smesso di aspettarla.

Cancro

Cari Cancro, la Luna accentua il bisogno di protezione, ma anche la capacità di comprendere gli altri. Una persona vicina potrebbe confidarsi con voi e rivelare qualcosa di importante. Sul lavoro procedete senza lasciarvi condizionare dalle ansie altrui. Il cuore chiede presenza, non promesse.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 agosto 2026), il vostro carisma oggi sarà evidente, ma la vera vittoria arriverà attraverso la diplomazia. Una situazione che sembrava richiedere uno scontro può essere risolta con una semplice mediazione. In amore siete pronti a vivere qualcosa di intenso: lasciate che l’altra persona abbia il suo spazio.

Vergine

Cari Vergine, una giornata per fare selezione. Non tutto ciò che avete davanti merita lo stesso impegno e questa consapevolezza vi permetterà di recuperare tempo ed energie. Sul lavoro una scelta metodica porta risultati. In amore una persona potrebbe sorprendervi con una maggiore disponibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia che cercate nasce oggi da un confronto sincero. Non abbiate paura di dire ciò che pensate, purché lo facciate con il vostro consueto tatto. Una collaborazione può diventare più importante del previsto. Nei sentimenti torna il desiderio di progettare qualcosa insieme.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una porta si chiude, ma non è necessariamente una perdita. Potrebbe essere proprio ciò che vi permette di liberare spazio per una possibilità migliore. Sul lavoro il vostro intuito vi guiderà nella scelta giusta. In amore non inseguite chi manda segnali contraddittori: meritate chiarezza.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo accende il desiderio di esplorare nuovi territori. Un’idea legata a un viaggio, allo studio o a un progetto personale può prendere forma. La giornata favorisce chi non ha paura di imparare qualcosa di nuovo. In amore la leggerezza torna protagonista e vi regala buonumore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra perseveranza comincia a produrre effetti visibili. Una persona importante potrebbe riconoscere il lavoro svolto negli ultimi tempi e offrirvi una nuova responsabilità. Non fate però passare ogni momento della vita attraverso il dovere. Anche il cuore ha bisogno di spazio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 agosto 2026), una giornata adatta a rompere una consuetudine. Cambiare ambiente, metodo o compagnia potrebbe regalarvi una prospettiva completamente nuova. Sul lavoro una soluzione originale attira l’attenzione. Nei sentimenti non cercate definizioni immediate: lasciate che una conoscenza cresca naturalmente.

Pesci

Cari Pesci, una sensazione che non riuscivate a spiegare trova finalmente un significato. Potreste ricevere una conferma oppure incontrare qualcuno capace di rassicurarvi. Sul lavoro affidatevi alla sensibilità, ma controllate bene i dettagli. In amore una confessione può avvicinare due cuori.