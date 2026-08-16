Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 16 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi chiede di scegliere una priorità e seguirla fino in fondo, senza disperdere energie in troppe direzioni. Sul lavoro potreste avere l’occasione di far valere un’idea che finora non era stata ascoltata abbastanza. In amore avete bisogno di chiarezza: se c’è qualcosa che non vi convince, meglio parlarne apertamente. Un incontro o una telefonata nel pomeriggio potrebbe cambiare il vostro umore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 agosto 2026), state entrando in una fase più concreta, nella quale diventa possibile trasformare un’intenzione in un progetto vero e proprio. Una questione economica richiede attenzione, ma non ci sono motivi per prendere decisioni affrettate. Nei sentimenti cercate tranquillità e persone capaci di darvi continuità. Chi è solo potrebbe riscoprire interesse per qualcuno che aveva inizialmente considerato soltanto un amico.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete bisogno di stimoli e oggi non sarà difficile trovarli. Una conversazione potrebbe portarvi verso un ambiente nuovo oppure mettervi in contatto con una persona utile per il futuro. Sul lavoro fate attenzione alle distrazioni: avete tante idee, ma una sola deve diventare prioritaria. In amore una battuta, un messaggio o una coincidenza possono riaccendere una curiosità che sembrava dimenticata.

CANCRO

Cari Cancro, non lasciate che una preoccupazione personale finisca per occupare tutta la giornata. Avete già affrontato situazioni più complicate e sapete come ritrovare il vostro equilibrio. Sul lavoro qualcuno potrebbe chiedervi una maggiore disponibilità, ma stabilite prima quali sono i vostri limiti. In amore una persona vicina ha bisogno di sentirsi considerata: un gesto sincero sarà più efficace di molte spiegazioni.

LEONE

Cari Leone, una giornata che può riportare attenzione sulle vostre capacità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione oppure a rappresentare le vostre idee davanti ad altre persone: non tiratevi indietro. Sul lavoro è possibile una piccola svolta. Nei sentimenti, invece, cercate di non aspettarvi sempre che sia l’altro a fare il primo passo. Una sorpresa potrebbe rendere la serata particolarmente piacevole.

VERGINE

Cari Vergine, avete la possibilità di chiudere una questione che vi ha fatto perdere tempo più del necessario. Una soluzione semplice, forse troppo semplice per essere stata presa in considerazione prima, vi permetterà di procedere. Sul lavoro siete precisi e affidabili, ma non trasformate questa qualità in un obbligo verso tutti. In amore provate a essere meno prudenti: una persona potrebbe aspettare proprio un vostro segnale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete la possibilità di chiudere una questione che vi ha fatto perdere tempo più del necessario.