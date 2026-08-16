Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che può riportarvi al centro di una situazione dalla quale vi eravate un po’ defilati. Avete qualcosa da dire e sarà utile farlo senza trasformare il confronto in una sfida. Sul lavoro una proposta potrebbe essere più interessante per le prospettive future che per il vantaggio immediato. In amore cercate di capire cosa desidera davvero l’altra persona, senza dare per scontato di conoscerne già le intenzioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 agosto 2026), avete bisogno di concretezza e oggi potreste ottenerla attraverso una risposta, un accordo o una decisione finalmente definita. Una questione finanziaria richiede prudenza, ma può essere affrontata senza particolare preoccupazione. Nei rapporti personali siete meno disponibili a sopportare ambiguità: fate bene a chiedere chiarezza, purché senza irrigidirvi. Una serata piacevole vi aiuterà a recuperare energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcosa che nasce quasi per gioco potrebbe assumere un significato più importante. Una conversazione, un incontro o una proposta vi incuriosiscono e vi spingono a cambiare programma. Sul lavoro sfruttate la vostra capacità di mettere in contatto persone e idee, ma non prendete troppi impegni contemporaneamente. In amore c’è una bella dose di curiosità: lasciate che una conoscenza si sviluppi senza voler sapere subito dove porterà.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente il vostro tempo. Negli ultimi giorni potreste aver dato troppo spazio ai problemi altrui e ora è giusto recuperare un po’ di serenità. Una questione professionale si può risolvere con una scelta semplice, senza complicarla ulteriormente. In amore una persona vi dimostra vicinanza proprio nel momento in cui ne avete bisogno. Lasciatevi aiutare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 agosto 2026), una situazione che vi sembrava ferma potrebbe finalmente mostrare qualche segnale di movimento. Non è ancora il momento di festeggiare, ma avete buoni motivi per essere fiduciosi. Sul lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di assumere un ruolo più importante: valutate l’opportunità senza sottovalutare le vostre capacità. In amore siete pronti a vivere emozioni più intense, ma provate a non voler dirigere ogni cosa.

VERGINE

Cari Vergine, giornata da dedicare alle decisioni che avete rimandato per eccesso di prudenza. Avete raccolto abbastanza informazioni e continuare ad aspettare potrebbe soltanto aumentare l’incertezza. Sul lavoro una vostra osservazione si rivelerà utile per evitare un errore. Nei sentimenti cercate di non pretendere risposte immediate: alcune persone hanno bisogno di più tempo per esprimere ciò che sentono.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: una situazione che vi sembrava ferma potrebbe finalmente mostrare qualche segnale di movimento.