Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, una porta si apre quando smettete di bussare a quella vecchia. Il cielo suggerisce un cambio di direzione, soprattutto nel lavoro. Nei sentimenti una persona potrebbe sorprendervi con una dimostrazione di affetto semplice e inattesa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle parlano di pazienza premiata. Una questione economica o pratica trova finalmente una soluzione più vicina alle vostre esigenze. In amore cercate la concretezza: ciò che viene fatto conta più di ciò che viene promesso.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata ricca di movimento mentale. Un’idea ascoltata per caso potrebbe diventare il seme di un progetto futuro. Le relazioni sono vivaci e una persona potrebbe attirare la vostra attenzione proprio grazie alla sua intelligenza.

Cancro

Cari Cancro, il passato può bussare alla memoria, ma non necessariamente per chiedere di tornare indietro. Una vecchia esperienza vi mostra quanto siete cambiati. In amore cercate vicinanza autentica e non abbiate paura di esprimere ciò che sentite.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 agosto 2026), il Sole illumina una zona della vostra vita che aveva bisogno di maggiore fiducia. Un’occasione professionale merita di essere osservata con attenzione. In amore non cercate di guidare ogni emozione: alcune delle più belle arrivano senza preavviso.

Vergine

Cari Vergine, una giornata per togliere peso, non per aggiungerne. Eliminate un impegno inutile, una preoccupazione ricorrente o una situazione che non vi dà più nulla. Nei sentimenti la semplicità sarà la chiave per ritrovare intesa.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro può riportare equilibrio in una questione che sembrava complicata. Il cielo favorisce le alleanze e le decisioni prese insieme. Nel cuore torna il desiderio di costruire, ma senza rinunciare ai vostri spazi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una carta ancora da giocare e oggi potreste decidere di farlo. Un confronto diretto vi permette di capire chi avete davvero davanti. Sul lavoro mantenete il riserbo; in amore, invece, lasciate cadere almeno una delle vostre difese.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata porta voglia di movimento e di nuove esperienze. Una proposta potrebbe condurvi verso persone o ambienti completamente diversi dal solito. È proprio lì che potrebbe nascere un’occasione interessante. Il cuore torna leggero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un piccolo traguardo vi ricorda quanto siete riusciti a costruire. Non guardate soltanto ciò che manca: anche il percorso compiuto ha valore. In amore una persona vi offre stabilità e questo potrebbe farvi abbassare finalmente la guardia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 agosto 2026), le idee arrivano veloci, ma una in particolare merita di essere conservata. Potrebbe diventare importante più avanti. Sul lavoro osate proporre qualcosa di diverso. In amore un incontro inatteso può rompere una routine che iniziava a starvi stretta.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una forma di lucidità. Capirete una persona senza bisogno di troppe spiegazioni e questo rafforzerà un rapporto. Una serata tranquilla, magari lontano dal rumore, vi aiuterà a ricaricare le energie.