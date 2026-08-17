Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni nel corso di queste ore di metà agosto diventano il vostro punto forza. Collaborazioni, amicizie e nuovi contatti possono aprire prospettive interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 agosto 2026), la determinazione sarà premiata nel corso di queste ore. Alcuni risultati arriveranno dopo un periodo di attesa. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche inutili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria si fa sentire. È una settimana favorevole per iniziare un nuovo progetto, programmare un viaggio o ampliare i vostri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli impegni aumentano, ma anche le soddisfazioni. In famiglia il clima migliora e nei sentimenti sarà importante dedicare più tempo alle persone care.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 agosto 2026), la creatività sarà il vostro asso nella manica. Le idee innovative trovano spazio. In amore lasciatevi sorprendere dagli eventi.

PESCI

Cari Pesci, settimana di recupero, sia emotivo sia pratico. Una questione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione. Nei sentimenti cresce la complicità e torna il desiderio di costruire qualcosa di importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: in amore lasciatevi sorprendere dagli eventi.