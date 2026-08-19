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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 19 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo un forte desiderio di rimettere ordine nelle priorità della vostra vita. Entro giovedì potrebbero arrivare occasioni interessanti sul lavoro ma anche nello studio: non sottovalutate una proposta che inizialmente sembra secondaria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 agosto 2026), state vivendo una settimana concreta, ideale per consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. In amore nel corso delle prossime ore di questo metà agosto prevarrà il desiderio di stabilità e di progetti condivisi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le idee nel corso di queste ore non mancano di certo: saprete trasformarle in opportunità. Attenzione soltanto a non disperdere troppe energie. Moderatevi e agite con calma e sangue freddo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, le emozioni nel corso di queste ore di metà agosto trovano finalmente un equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, procedete senza fretta ma con determinazione. In famiglia e in amore sarà importante ascoltare prima di giudicare. Non esagerate con le parole…

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 agosto 2026), la vostra sicurezza torna a crescere e vi aiuta a prendere decisioni importanti nel corso di queste ore. Nei rapporti personali cercate di lasciare spazio anche alle esigenze degli altri. Lasciate a casa l’egoismo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo che sarà utile per organizzare, pianificare e sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Una scelta pratica porterà benefici già nei prossimi giorni. Un piccolo cambiamento migliorerà la quotidianità. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la vostra sicurezza torna a crescere e vi aiuta a prendere decisioni importanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 17-23 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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