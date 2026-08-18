Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, lo sentite questo forte desiderio di rimettere ordine nelle priorità? Datevi da fare. Entro giovedì potrebbero arrivare occasioni interessanti sul lavoro ma anche nello studio: non sottovalutate una proposta che inizialmente sembra secondaria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 agosto 2026), è iniziata una settimana concreta, ideale per consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. In amore nel corso delle prossime ore prevarrà il desiderio di stabilità e di progetti condivisi.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non vi mancano e durante questa settimana saprete trasformarle in opportunità. Attenzione soltanto a non disperdere troppe energie in cosa futili.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni nel corso di queste ore trovano finalmente un equilibrio. Capitolo lavoro: procedete senza fretta ma con determinazione. In famiglia e in amore sarà importante ascoltare prima di giudicare. Calma e sangue freddo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 agosto 2026), la vostra sicurezza torna a crescere e vi aiuta a prendere decisioni importanti nel corso di queste ore di metà mese. Nei rapporti personali cercate di lasciare spazio anche alle esigenze degli altri. Non siate egoisti.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo che sarà utile per organizzare, pianificare e sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Una scelta pratica porterà benefici già nei prossimi giorni. Un piccolo cambiamento migliorerà la vostra giornata e non solo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: la vostra sicurezza torna a crescere e vi aiuta a prendere decisioni importanti.