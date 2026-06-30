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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore siete particolarmente suscettibili, irritabili. Vi arrabbiate con nulla. Cercate di non esagerare: mordetevi la lingua, prima di fare qualche grosso danno. Comunque calma: non scoraggiatevi perché il recupero è molto vicino. Lavoro: le vostre idee iniziano a circolare e portare risultati importanti. Avete seminato bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 luglio 2026), state vivendo una bella settimana piena di energia. Venere durante questi giorni non smette di coccolarvi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più flessibili rispetto al solito. Apritevi di più ai cambiamenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, molti di voi sono in una fase di transizione economica. Le occasioni di guadagno non mancheranno grazie a un Mercurio ancora favorevole. Coraggio! Rimboccatevi le maniche dovete far entrare qualche soldo in più…

CANCRO

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti di questo periodo. Il Sole nel segno vi regala carisma e una forza interiore che non sentivate da tempo. Tanto tempo. Forse troppo… Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una proposta o un avanzamento di carriera.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 luglio 2026), questa settimana di fine giugno-inizio luglio servirà a preparare il terreno per il prossimo futuro. State lavorando bene, continuate così. Per quanto riguarda il lavoro, un accordo potrebbe saltare. Non temete: ne arriverà un altro migliore.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questo inizio luglio avrete bisogno di ordine e disciplina e ci sarà da lottare dato che questo mese vi porterà l’esatto opposto. Imprevisti dell’ultimo minuto potrebbero farvi perdere la calma… Respirate, calma e sangue freddo!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: siete i protagonisti assoluti di questo periodo. Ottime notizie in vista.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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