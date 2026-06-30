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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 luglio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno vivendo una fase di revisione. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. State man mano acquisendo lucidità. Tutto sarà più chiaro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 luglio 2026), siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. E’ una vostra caratteristica che sarà messa in risalto in queste ore di inizio mese. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi. Più di quanto avevate preventivato. Non scoraggiatevi: a breve arriverà una soluzione inaspettata. In amore, avete voglia di libertà di volare alto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di inizio luglio sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con i capi. Non è proprio il momento giusto…

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 luglio 2026), fase creativa e molto produttiva per molti di voi. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare. Forse siete un po’ sfuggenti in amore: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza… Non esagerate.

PESCI

Cari Pesci, siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete i complimenti che aspettavate da tempo. Bene così. Godetevi il momento

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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