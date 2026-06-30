Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna vi sprona all’azione immediata. Anche se il Sole in Cancro potrebbe creare qualche attrito in famiglia o sollevare vecchie questioni legate alla casa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi rende comunicativi e affascinanti, favorendo gli incontri d’affari e i nuovi legami sentimentali. Godetevi la bellezza del momento senza fare troppi calcoli.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra attenzione sarà focalizzata principalmente sul portafoglio. È tempo di fare ordine tra entrate e uscite; un investimento fatto a inizio anno potrebbe finalmente iniziare a dare i primi frutti.

Cancro

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti, con il Sole che brilla nel vostro segno regalandovi una vitalità contagiosa. Questa è la settimana perfetta per lanciare un nuovo progetto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 giugno 2026), il cielo vi suggerisce un pizzico di prudenza e introspezione in più rispetto al solito. In amore, potreste sentirvi un po’ trascurati.

Vergine

Cari Vergine, ottime prospettive per quanto riguarda le amicizie e i progetti di gruppo. In alcuni casi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Bilancia

Cari Bilancia, il settore lavorativo è sotto pressione a causa della quadratura del Sole. Sentite il peso delle responsabilità e forse anche qualche critica di troppo da parte dei superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo una settimana splendida, baciata da un trigono d’acqua che esalta il vostro intuito e il vostro fascino misterioso. Lavoro? Una vostra idea originale verrà accolta con entusiasmo.

Sagittario

Cari Sagittario, suggerisce di prestare attenzione alle finanze condivise o a questioni burocratiche legate a tasse e assicurazioni. Il fine settimana promette avventura e novità stimolanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il Sole in opposizione vi costringe a confrontarvi con gli altri, che siano partner o soci in affari. In amore, la gelosia potrebbe fare capolino nel corso delle prossime ore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 giugno 2026), siete molto concentrati sulla vostra routine e sulla salute. Inventate qualcosa di nuovo per stupire il partner.

Pesci

Cari Pesci, il cuore batte forte in questa settimana. Siete tra i segni più fortunati grazie a un cielo che protegge la vostra creatività e i vostri affetti più cari.