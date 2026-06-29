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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Luna un po’ storta che potrebbe rendervi suscettibili, irritabili… Non lasciatevi scoraggiare: il recupero è vicino. Serve solo pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano a circolare. Tempo al tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 giugno 2026), nel corso di queste ore di fine giugno c’è una bella energia che circonda il vostro segno. Venere non smette di coccolarvi. Capitolo lavoro: cercate di essere più flessibili rispetto al solito.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una particolare fase di transizione economica. Di recente avete speso molto e ora dovete rientrare nei ranghi, rimettervi in carreggiata. Fortunatamente, le occasioni di guadagno non mancheranno grazie a un Mercurio ancora favorevole nella sfera lavorativa e non solo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti di questo cielo di fine giugno. Il Sole nel segno vi regala carisma e una forza interiore che non sentivate da tempo. Capitolo lavoro: in arrivo una proposta o un avanzamento di carriera.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 giugno 2026), vi state scaldando. E non poco. Questa settimana di fine giugno-inizio luglio servirà a preparare il terreno. Per quanto riguarda il lavoro, un accordo potrebbe saltare all’ultimo momento, ma solo perché ne sta arrivando uno migliore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di ordine e disciplina, ma il cielo di luglio, mese che sta per iniziare, sembra voler fare l’esatto opposto. Imprevisti dell’ultimo minuto potrebbero farvi perdere la calma…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: bella energia che circonda il vostro segno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 GIUGNO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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