Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno vivendo una fase di revisione particolarmente profonda. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. Aspettate il fine settimana per vedere le cose con più lucidità. Portate ancora un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 giugno 2026), nel corso di queste ore siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato prima che possa farvi danno. Godrete di una grande passione nella sfera affettiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi del previsto. Non scoraggiatevi: entro la giornata di domenica arriverà una soluzione inaspettata. Tenete duro ancora per qualche giorno. In amore, avete voglia di libertà. Respirate e rilassatevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ affaticati in queste ore di fine giugno. Sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con i capi. Amore?C’è bisogno di una ventata di novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 giugno 2026), fase creativa e molto produttiva. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare nuovi linguaggi. Amore? Siete un po’ sfuggenti: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza…

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi sorride in modo smagliante. Siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso di queste ore di fine giugno riceverete i complimenti che aspettavate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.