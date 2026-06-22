Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 giugno 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 giugno 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con qualche piccola tensione dovuta a una Luna dissonante lunedì mattina. Cercate di non alimentare polemiche in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, la musica cambia: tra mercoledì e venerdì potreste ricevere una chiamata importante o una conferma che aspettavate da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ottime notizie. Con Venere che continua a proteggere i vostri sentimenti, questa settimana è perfetta per chi vuole ufficializzare un legame o fare un passo importante nella convivenza. Il weekend sarà all’insegna del recupero psicofisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, sebbene il Sole abbia lasciato il vostro segno, Mercurio vi garantisce ancora una lucidità mentale invidiabile. Sarete protagonisti di trattative commerciali di successo. Se avete un’attività in proprio, è il momento di spingere sull’acceleratore.

CANCRO

Cari Cancro, siete nel pieno della vostra stagione e si vede. La vostra energia è magnetica e finalmente riuscirete a comunicare i vostri bisogni senza timore di essere giudicati. In amore, la passione è ai massimi livelli, ma attenzione a non diventare troppo possessivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 giugno 2026), vi state preparando per un grande luglio, ma questa settimana richiede ancora un po’ di prudenza. Marte suggerisce di non strapazzare troppo il fisico; se sentite che le energie mancano, fermatevi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono cambiamenti in corso che potrebbero inizialmente spaventarvi.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana è all’insegna della socialità e della collaborazione. Siete un segno che ama fare tutto da solo, ma in questi giorni capirete che l’unione fa la forza. Ottimi i rapporti con i colleghi e con i superiori. La situazione è in fase di stasi positiva. La domenica sarà illuminante per un progetto futuro.

BILANCIA

Cari Bilancia, il Sole in quadratura vi mette un po’ sotto pressione. Vi sentite giudicati e forse un po’ stanchi di dover sempre compiacere gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, evitate scontri diretti giovedì, meglio rimandare i chiarimenti a lunedì prossimo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, un trigono d’acqua splendido vi rende uno dei segni più forti del periodo. Tutto ciò che toccate sembra trasformarsi in oro. In amore, le emozioni sono profonde e sincere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, è tempo di bilanci finanziari. State spendendo molto per la casa o per i viaggi, quindi un po’ di oculatezza non guasterebbe. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una certa insofferenza verso la routine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole continua a farsi sentire, portando a galla qualche insicurezza. Non chiudetevi nel vostro guscio di ghiaccio; parlate con le persone di cui vi fidate. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover rivedere un accordo che sembrava concluso.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana di grande fermento intellettuale. Avete mille idee per la testa e vorreste realizzarle tutte insieme. Cercate di canalizzare le energie su un unico obiettivo per non disperdere il vostro potenziale. Il weekend promette scintille per chi ha voglia di rimettersi in gioco dopo una delusione.

PESCI

Cari Pesci, chiudete il mese in bellezza con un cielo che favorisce l’ispirazione e il romanticismo. Siete in una fase di grande crescita personale e questo si riflette anche nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione potrebbe risolvere un problema complesso.

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