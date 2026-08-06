Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, una giornata che chiede coraggio, ma anche pazienza. Ciò che oggi sembra rallentare potrebbe rivelarsi un vantaggio nei prossimi giorni. In amore ascoltate prima di parlare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi invitano a godere dei risultati già ottenuti senza inseguire sempre nuovi traguardi. Una buona notizia migliora l’umore e rende più leggeri anche gli impegni.

Gemelli

Cari Gemelli, il destino ama sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Un messaggio o una telefonata possono cambiare il tono della giornata. Il cuore torna protagonista.

Cancro

Cari Cancro, la sensibilità diventa una risorsa. Saprete comprendere una persona che aveva bisogno del vostro sostegno. Sul lavoro cresce la fiducia nei vostri confronti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 agosto 2026), un desiderio che coltivate da tempo sembra avvicinarsi. Non abbiate fretta: ogni cosa arriva nel momento giusto. L’amore premia chi si mostra autentico.

Vergine

Cari Vergine, una decisione presa con calma si rivela vincente. Organizzazione e intuito lavorano insieme. Una serata tranquilla rigenera mente e spirito.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia torna nei rapporti. Una collaborazione prende forma e apre nuove prospettive. Nei sentimenti è il momento di lasciarsi guidare dalle emozioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete davanti una giornata intensa e ricca di intuizioni. Fidatevi delle vostre sensazioni: raramente sbagliano. Un gesto inatteso rafforza un legame.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di libertà cresce, ma oggi scoprirete che anche una piccola novità può fare la differenza. Un incontro vi lascia un sorriso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la determinazione vi permette di superare un ostacolo senza difficoltà. Chi vi osserva nota il vostro impegno. In amore torna la serenità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 agosto 2026), le idee più originali trovano finalmente ascolto. Una proposta vi incuriosisce e merita di essere approfondita. Lasciate spazio all’imprevisto.

Pesci

Cari Pesci, il cielo parla di fiducia e di nuovi inizi. Un pensiero che vi preoccupava perde importanza. I sentimenti regalano emozioni sincere.