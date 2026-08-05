Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 5 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro equilibrio sarà un punto di riferimento per chi vi circonda. Una collaborazione o un confronto costruttivo possono portare risultati migliori delle aspettative. Sul lavoro arriva il momento di valorizzare un’idea che avevate accantonato troppo presto. Nei sentimenti il cielo favorisce i gesti spontanei e le parole sincere. Accettate un invito senza pensarci troppo: potrebbe regalarvi un momento speciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), riuscite a cogliere particolari che sfuggono agli altri e questo vi permetterà di prendere decisioni efficaci. Una situazione economica o professionale evolve lentamente nella direzione desiderata. In amore scegliete la trasparenza: affrontare un argomento delicato con serenità rafforzerà il rapporto. Le stelle consigliano di non rimandare ciò che potete fare subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la routine vi sta stretta e il cielo vi incoraggia a cercare nuovi stimoli. Potrebbe nascere il desiderio di programmare un viaggio, iniziare un’attività diversa o approfondire un interesse che avete trascurato. Sul lavoro mantenete la mente aperta alle novità. Nei sentimenti ritrovate entusiasmo e voglia di condividere esperienze con chi vi fa stare bene. Il buonumore sarà contagioso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità aumentano, ma anche la fiducia nelle vostre capacità. Una persona influente potrebbe apprezzare il vostro modo di affrontare un problema e offrirvi nuove prospettive. Sul piano personale sentite il bisogno di dedicare più tempo agli affetti, riscoprendo il valore delle piccole attenzioni. La giornata si chiude con una piacevole sensazione di stabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 agosto 2026), il desiderio di sperimentare vi spinge a guardare oltre i soliti schemi. Un’idea nata quasi per caso potrebbe trasformarsi in un progetto concreto se avrete il coraggio di svilupparla. Sul lavoro il confronto con persone diverse da voi sarà particolarmente stimolante. In amore lasciate che le emozioni seguano il loro corso, senza cercare di razionalizzare tutto. Le stelle parlano di fiducia ritrovata.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità diventa la vostra forza e vi permette di comprendere meglio le persone che avete accanto. Una notizia o una conferma attesa da tempo potrebbe arrivare proprio oggi, riportando serenità. Sul lavoro non sottovalutate una proposta che inizialmente sembra poco importante. In amore il cuore ritrova leggerezza e la voglia di costruire qualcosa di bello insieme alla persona giusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità diventa la vostra forza e vi permette di comprendere meglio le persone che avete accanto.