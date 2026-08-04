Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con un’energia diversa dal solito: sentite il bisogno di dare una svolta a una situazione che negli ultimi tempi è rimasta troppo ferma. Sul lavoro potrebbe arrivare una richiesta inattesa che vi permetterà di mettere in mostra capacità spesso sottovalutate. Non abbiate paura di cambiare strategia se qualcosa non sta funzionando come speravate. In amore è il momento di ascoltare di più e di parlare con sincerità, senza dare nulla per scontato. Una piccola soddisfazione in serata vi farà chiudere la giornata con il sorriso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 agosto 2026), avete la possibilità di consolidare ciò che avete costruito con pazienza. Le questioni pratiche scorrono meglio del previsto e una buona notizia potrebbe riguardare il lavoro o un progetto personale. È una giornata favorevole anche per sistemare conti, documenti o organizzare i prossimi impegni. In amore cercate di vivere il presente senza lasciarvi frenare da vecchie paure: chi vi vuole bene saprà dimostrarvelo con gesti concreti.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’aria di novità continua ad accompagnarvi e vi rende particolarmente brillanti nelle relazioni. Una conversazione nata quasi per caso potrebbe trasformarsi in un’opportunità interessante per il futuro. Sul lavoro fate spazio alle idee più originali, perché saranno proprio quelle a distinguervi. Nei sentimenti evitate i messaggi ambigui: la chiarezza sarà la vostra migliore alleata. La curiosità vi porterà lontano.

CANCRO

Cari Cancro, state imparando a fidarvi maggiormente delle vostre intuizioni e oggi ne avrete una conferma. Una questione che sembrava complicata si alleggerisce grazie all’aiuto di una persona sincera. Sul piano professionale conviene procedere senza fretta, ma con determinazione. In amore riscoprite il valore delle attenzioni quotidiane e della complicità costruita nel tempo. La serata favorisce il relax e il recupero delle energie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la vostra sicurezza torna a crescere e questo si riflette anche nel modo in cui affrontate gli impegni. Una proposta interessante potrebbe arrivare proprio quando pensavate che tutto fosse fermo. Sul lavoro non abbiate timore di esporre le vostre idee, mentre nei rapporti personali sarà importante lasciare spazio anche alle esigenze degli altri. Un incontro può regalarvi un’emozione inattesa.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata vi invita a liberarvi di un peso mentale che non ha più motivo di accompagnarvi. Un cambiamento nell’organizzazione del lavoro o della vita quotidiana porterà benefici già nei prossimi giorni. Nei sentimenti smettete di analizzare ogni dettaglio e concedetevi il piacere di vivere le emozioni con maggiore spontaneità. Un consiglio ricevuto oggi potrebbe rivelarsi prezioso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la giornata vi invita a liberarvi di un peso mentale che non ha più motivo di accompagnarvi.