Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, le stelle di fuoco vi regalano una settimana a dir poco eccezionale. Il Sole vi sostiene e vi dona un carisma invidiabile. In amore la passione è travolgente: le coppie ritrovano l’intesa dei giorni migliori e i single faranno strage di cuori.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole in quadratura vi impone di rallentare i ritmi. Potreste avvertire un po’ di stanchezza accumulata. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche con soci e collaboratori.

Gemelli

Cari Gemelli, siete brillanti, comunicativi e pieni di iniziativa. Il cielo di agosto favorisce i nuovi contatti. In amore c’è aria di novità: i cuori solitari faranno incontri molto stimolanti dal punto di vista intellettuale.

Cancro

Cari Cancro, Venere continua a proteggervi e vi regala un fascino magnetico ma discreto. In amore regna una grande dolcezza; le coppie solide iniziano a fare progetti importanti per il futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 agosto 2026), siete i protagonisti assoluti del cielo. Avete l’energia necessaria per superare qualsiasi ostacolo. In amore siete magnetici, passionali ed esigenti.

Vergine

Cari Vergine, le stelle vi invitano a una settimana di riflessione e riposo in attesa del vostro compleanno. Non è il momento di lanciare nuove sfide lavorative.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo si rasserena e vi regala una splendida settimana all’insegna delle amicizie e della vita sociale. I progetti di gruppo sono baciati dalla fortuna.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il transito del Sole vi mette sotto pressione sul posto di lavoro, dove potrebbero sorgere piccole discussioni con i superiori. La passione sarà intensa e vi aiuterà a dimenticare ogni stress.

Sagittario

Cari Sagittario, siete tra i favoriti assoluti della settimana grazie a un meraviglioso trigono solare. Il vostro spirito d’avventura è ai massimi livelli. In amore c’è un’intesa perfetta, quasi magica.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi avviate verso un netto recupero psicofisico. Le tensioni vissute a fine luglio si stanno sciogliendo. Le coppie che hanno discusso troveranno finalmente un punto d’incontro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 agosto 2026), con il Sole in opposizione dovrete armarvi di molta pazienza e calma. Anche nei sentimenti potrebbero sorgere dei piccoli contrasti legati al bisogno di indipendenza.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi invitano a concentrarvi sulla salute, sul benessere e sull’organizzazione della vita quotidiana. Sarete molto produttivi.