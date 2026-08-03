Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo nel corso di queste ore di inizio agosto 2026 si fa decisamente più leggero e costruttivo. Capitolo lavoro: si sbloccano alcune trattative che erano rimaste in sospeso nel corso del mese di luglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 agosto 2026), il Sole in Leone creerà qualche attrito, rendendovi particolarmente esigenti. Capitolo lavoro: cercate di essere diplomatici con i superiori ed evitate scontri diretti. Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete tra i segni più protetti e radiosi di tutta la settimana che sta iniziando. I viaggi, sia di piacere sia di lavoro, saranno baciati dalla fortuna. Godetevi il meritato riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi state avviando verso un netto e progressivo recupero. Le tensioni accumulate nelle scorse settimane si stanno diradando. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di riorganizzare i piani in vista dell’autunno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 agosto 2026), con il Sole in opposizione dovrete armarvi di molta pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe criticare il vostro operato. Cercate di restare calmi e sereni.

PESCI

Cari Pesci, le stelle di questo inizio agosto 2026 vi spingono a prendervi cura del vostro benessere fisico e della routine quotidiana. Sarete molto produttivi. In amore il cielo è romantico e rassicurante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: siete tra i segni più protetti e radiosi di tutta la settimana.