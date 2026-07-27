Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 luglio al 2 agosto 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con qualche decisione da prendere, ma già dopo i primi giorni ritroverete il vostro ritmo. Sul lavoro sarà importante distinguere le vere opportunità dalle distrazioni. In amore cresce la voglia di chiarire ciò che negli ultimi tempi è rimasto in sospeso. Nel weekend recuperate energia e ottimismo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà una settimana di consolidamento. Ciò che avete seminato nelle ultime settimane inizia a dare risultati e potreste ricevere una conferma importante. Le questioni economiche richiedono prudenza ma non destano preoccupazioni. In amore il dialogo rende più forte ogni legame.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi aspettano giorni dinamici, ricchi di contatti e occasioni per mettervi in evidenza. Un progetto potrebbe accelerare improvvisamente grazie a una persona influente. In campo sentimentale siete più spontanei e disponibili, qualità che favoriscono sia le coppie sia chi cerca un nuovo incontro.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana vi aiuta a ritrovare fiducia. Alcune preoccupazioni si ridimensionano e vi permettono di affrontare con maggiore serenità anche gli impegni più complessi. In famiglia si respira un clima migliore. L’amore regala emozioni sincere, soprattutto nella seconda parte della settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 27 luglio al 2 agosto 2026), è il momento di raccogliere ciò che avete costruito con pazienza. Una proposta lavorativa o una nuova responsabilità potrebbero valorizzare il vostro impegno. Evitate però di pretendere troppo da chi vi circonda. Nel weekend dedicate più tempo ai sentimenti.

VERGINE

Cari Vergine, una settimana utile per fare ordine, sia nei progetti sia nei pensieri. Alcune situazioni si chiariscono e vi permettono di pianificare con maggiore tranquillità i prossimi passi. In amore lasciate spazio all’improvvisazione: non tutto deve essere programmato.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni saranno il punto di forza della settimana. Un’amicizia o una collaborazione potrebbero aprire nuove prospettive professionali. Anche nei sentimenti torna la serenità, grazie a un dialogo più aperto e sincero. Il fine settimana porta leggerezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete la sensazione di avere finalmente il controllo di una situazione che vi sfuggiva. Sul lavoro saprete prendere decisioni efficaci senza farvi condizionare dall’emotività. In amore è il momento di vivere i rapporti con maggiore fiducia e meno diffidenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la curiosità sarà la vostra migliore alleata. Una proposta diversa dal solito potrebbe portarvi fuori dalla vostra zona di comfort, ma proprio lì troverete le soddisfazioni maggiori. In amore la settimana favorisce gli incontri e le emozioni spontanee.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità aumentano, ma aumenta anche la fiducia nei vostri mezzi. Una conferma professionale vi permette di guardare ai prossimi mesi con ottimismo. In campo sentimentale cercate di ritagliare più spazio per chi vi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, le idee non mancano e questa settimana sarà quella giusta per trasformarne almeno una in un progetto concreto. Evitate soltanto di voler fare tutto insieme. In amore una novità rompe la routine e riporta entusiasmo.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni guidano le vostre scelte con equilibrio. Una questione rimasta irrisolta trova finalmente una soluzione e vi sentite più leggeri. In amore cresce la complicità, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro destinato a lasciare un ricordo importante.

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