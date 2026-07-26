Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, la mattina porta con sé una risposta che aspettavate da tempo, anche se arriverà in una forma diversa da quella immaginata. Nel lavoro conviene puntare sulla concretezza e lasciare che siano i risultati a parlare. In amore basta un gesto semplice per riaccendere un dialogo che sembrava essersi spento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi invitano a rallentare il passo e ad assaporare ciò che avete costruito. Un piccolo successo personale rafforza la fiducia e vi spinge a guardare con serenità ai prossimi impegni. Chi ama sentirà il bisogno di fare un progetto condiviso.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata vivace, ricca di incontri e parole che possono aprire nuove prospettive. Non tutto sarà immediato, ma un contatto nato quasi per caso potrebbe diventare prezioso. Anche il cuore torna a sorridere, soprattutto se smettete di guardarvi indietro.

Cancro

Cari Cancro, c’è un clima più disteso attorno a voi e finalmente riuscite a liberarvi di un peso che portavate dentro. Sul lavoro qualcuno nota il vostro impegno senza che dobbiate reclamarne il merito. In amore lasciate spazio alla dolcezza e alle emozioni spontanee.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 luglio 2026), la vostra determinazione convince anche chi, fino a poco tempo fa, aveva qualche dubbio. È una giornata utile per rimettere ordine nei progetti e ripartire con maggiore sicurezza. Nei sentimenti evitate inutili orgogli: una parola gentile vale più di tante spiegazioni.

Vergine

Cari Vergine, ogni tassello sembra trovare il proprio posto. Una questione pratica si risolve con facilità e vi permette di dedicare tempo a ciò che vi rende davvero sereni. In amore non cercate certezze assolute: lasciate che sia il tempo a dare le risposte.

Bilancia

Cari Bilancia, le relazioni diventano il centro della giornata. Un chiarimento porta equilibrio e vi permette di affrontare il futuro con maggiore fiducia. Se siete soli, un incontro piacevole potrebbe nascere in un ambiente completamente nuovo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito è il vostro migliore consigliere. Oggi riuscite a leggere tra le righe e a comprendere intenzioni che altri ignorano. Sul piano affettivo torna la voglia di vivere rapporti profondi, senza compromessi.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte si allarga e cresce il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra routine. Una proposta inattesa potrebbe meritare attenzione. In amore il sorriso diventa la vostra arma migliore per conquistare o riconquistare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, i sacrifici delle ultime settimane iniziano a dare frutti concreti. Non abbiate paura di accettare una nuova responsabilità: avete tutte le qualità per affrontarla. Chi vi ama apprezza soprattutto la vostra affidabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 luglio 2026), le idee si rincorrono e una di queste potrebbe trasformarsi presto in un progetto importante. Cercate il confronto con persone che condividono la vostra visione. In amore una sorpresa rompe piacevolmente la monotonia.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni guidano le vostre scelte con grande lucidità. Un ricordo torna a galla, ma questa volta non porta malinconia, bensì la consapevolezza di quanto siete cambiati. La serata favorisce gli incontri e le riconciliazioni.