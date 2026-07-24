Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a donarvi coraggio e spirito d’iniziativa. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno e una situazione che sembrava bloccata torna finalmente a muoversi. Non abbiate fretta di ottenere tutto subito: le soddisfazioni più grandi richiedono ancora un po’ di pazienza. In amore il cielo invita a essere più disponibili all’ascolto. Un chiarimento sincero renderà il rapporto ancora più solido.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere illumina il vostro segno e porta una piacevole sensazione di stabilità. Sul lavoro arrivano conferme che rafforzano la fiducia nelle vostre capacità e vi permettono di pianificare con serenità i prossimi passi. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di importante. I single potrebbero incontrare una persona capace di trasmettere serenità fin dal primo sguardo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende brillante ogni vostra iniziativa. Le idee sono numerose e oggi riuscite anche a trovare le persone giuste con cui condividerle. Sul lavoro una proposta potrebbe sorprendervi positivamente. In amore il fascino cresce e rende questa una giornata favorevole agli incontri e alle nuove emozioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro cuore e vi invita a lasciarvi alle spalle alcune preoccupazioni. Sul lavoro affrontate una questione delicata con sensibilità e ottenete risultati migliori del previsto. In amore le stelle favoriscono riavvicinamenti e parole sincere. La dolcezza sarà la vostra forza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 luglio 2026), il Sole continua a rafforzare il vostro carisma. Sul lavoro qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il valore del vostro impegno e affidarvi un compito importante. In amore cercate di mettere da parte l’orgoglio. Un gesto spontaneo parlerà molto più di tante parole.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e lungimiranti. Nel lavoro riuscite a organizzare ogni dettaglio con precisione e questo vi permetterà di affrontare il futuro con maggiore tranquillità. In amore lasciate spazio anche all’imprevisto: le emozioni più belle non seguono mai un programma.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce l’armonia nei rapporti e rende piacevole ogni incontro. Una collaborazione nata quasi per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto importante. In amore ritrovate entusiasmo e voglia di condividere. I single sono favoriti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito straordinariamente preciso. Sul lavoro una decisione presa oggi potrebbe cambiare positivamente le prossime settimane. In amore il fascino cresce e rende più profonde le relazioni. Le passioni tornano protagoniste.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Un progetto legato a un viaggio, a un trasferimento o a una nuova esperienza professionale potrebbe iniziare a prendere forma. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi circonda.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare il vostro impegno. Sul lavoro raccogliete risultati concreti e una persona influente potrebbe sostenere le vostre idee. In amore cresce la voglia di fare progetti importanti insieme alla persona amata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 luglio 2026), Urano porta idee innovative e una forte voglia di cambiamento. Sul lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore desiderate autenticità e libertà, ma senza rinunciare alla profondità dei sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo romantico e ispirato. Sul lavoro fidatevi dell’intuito, perché oggi saprà indicarvi la strada migliore. In amore siete tra i segni più fortunati della giornata: dolcezza, complicità e nuove emozioni accompagneranno ogni momento.